Rực rỡ màu vàng dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya

Hằng năm vào cuối tháng 10, dã quỳ ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng bắt đầu nở hoa, rộ nhất là khoảng đầu đến giữa tháng 11 hằng năm. Loài dã quỳ dại (còn gọi là cúc quỳ) đồng loạt bung sắc vàng tươi sáng đã dệt nên những cung đường rực rỡ.

Có lẽ đẹp và tinh túy nhất của dã quỳ mùa này hội tụ vào phía cánh đồng và quần thể núi lửa Chư Đăng Ya, một ngọn núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước, nằm tại làng La Gri (xã Biển Hồ) cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km về phía Đông Bắc.

Núi lửa Chư Đăng Ya là một tổ hợp 3 ngọn núi lửa nhỏ nằm cạnh làng Ia Gri. Đất đai núi lửa màu mỡ, cùng với mùa mưa Tây Nguyên đã nuôi dưỡng loài cây cúc quỳ tươi tốt. Và khi mùa khô kết thúc, dã quỳ bung nở trên khắp triền núi, không khác gì bức tranh hữu tình đa sắc màu.

Không cần những khuôn hình rộng lớn, một vài bông dã quỳ trong nắng sớm tươi sáng cũng đủ gợi lên vẻ đẹp bình dị của mùa hoa cao nguyên.

Những đứa trẻ ở làng la Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) kết những bông hoa dã quỳ trở thành vương miện.

Thiên nhiên hùng vĩ cùng với bình dị của cao nguyên đọng lại trên đôi mắt, trên làn da rám nắng của những đứa trẻ ở làng Ia Gri.

Mỗi năm hoa nở rộ một lần, mùa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya trở thành điểm đến yêu thích của du khách thập phương. Và thảm sắc vàng của sắc hoa dã quỳ trở thành phông nền cho những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và ký ức đẹp về Tây Nguyên.

Đến hẹn lại lên, chuỗi sự kiện lễ hội hoa dã quỳ gắn với Festival cồng chiêng Gia Lai năm nay sẽ chính thức khai mạc và diễn ra từ 30/10 - 8/11. Theo đó, trong những ngày đầu của chuỗi sự kiện là lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức tại khu vực quanh núi lửa Chư Đăng Ya với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Du khách không chỉ được thỏa thích chek-in, chụp ảnh, leo núi, tham gia một số hoạt động truyền thống mà còn được thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc như rượu ghè, cơm lam - gà nướng, lá mỳ - cà đắng, bò một nắng - muối kiến, cá suối, heo mẹt… do cộng đồng người dân tộc thiểu số ở đây tự làm.

Trên cung đường từ trung tâm Pleiku đến với núi lửa Chư Đăng Ya mùa này cũng là lúa chín vàng thơm ngát. Cảnh sắc đan xen tạo nên bức tranh đầy màu sắc.

Mùa hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya (Gia Lai).