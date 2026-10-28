Chân dung cựu Phó Thủ tướng Đức, người vừa đầu quân cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ bác sĩ quân y, Phó Thủ tướng Đức đến lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn

Ông Philipp Roesler sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ), Việt Nam. Thời thơ ấu, ông được chăm sóc tại cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Công giáo thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Portieux trước khi được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi lúc 9 tháng tuổi và đưa sang Đức.

Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn lúc ông mới 4 tuổi, ông sống cùng cha nuôi là một phi công trực thăng trong quân đội Đức. Lớn lên trong môi trường quân đội và nảy sinh niềm đam mê hàng không từ năm 14 tuổi, ông sớm có ý định nối nghiệp cha để trở thành phi công trực thăng.

Do lộ trình trở thành phi công quân sự đòi hỏi phải qua đào tạo chuyên môn về y khoa hoặc kỹ thuật trước, ông đã lựa chọn ngành y với mục tiêu làm bác sĩ quân y kiêm phi công. Dù sau đó chủ yếu làm việc với tư cách bác sĩ, quá trình học tập và phục vụ trong quân đội đã giúp ông rèn luyện tính kỷ luật, sự chăm chỉ và kiên trì.

Ông sở hữu bằng tiến sĩ lĩnh vực phẫu thuật tim, từng cân nhắc theo đuổi chuyên ngành nhãn khoa và có bằng phi công máy bay cá nhân. Song song với việc học y, ông còn dành hai năm nghiên cứu lịch sử, triết học và tích cực tham gia các tổ chức chính trị thanh niên từ thời đại học.

Theo chia sẻ của ông, chính kinh nghiệm làm bác sĩ quân y cùng cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo đã thúc đẩy ông rời quân đội và ngành y để lựa chọn chính trị làm hướng đi lâu dài.

Ông Philipp Roesler.

Khi bước vào chính trường, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Liên bang Đức, bao gồm Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2009-2011, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ giai đoạn 2011-2013, đồng thời đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Đức từ năm 2011 đến năm 2013.

Ông là người gốc Á đầu tiên và là một trong những chính khách trẻ nhất từng giữ chức Phó Thủ tướng trong lịch sử nước Đức.

Sau khi rời chính trường, ông Philipp Roesler chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và tư vấn quốc tế. Ông từng giữ chức Giám đốc điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ giai đoạn 2014-2017, sau đó thành lập công ty tư vấn Consessor AG và làm cố vấn cho một tập đoàn hàng đầu thế giới về bảo dưỡng tàu bay tại Thụy Sĩ.

Tại Việt Nam, ông từng là thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và thành viên độc lập HĐQT Vietravel Airlines giai đoạn 2023-2025.

Tháng 5/2025, ông gia nhập HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của hãng vào tháng 5/2026.

Ngoài lĩnh vực hàng không, ông còn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc tế của VinaCapital Ventures, cố vấn tại Ngân hàng số Vikki và là thành viên Tổ tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ông là người gốc Á đầu tiên và là một trong những chính khách trẻ nhất từng giữ chức Phó Thủ tướng trong lịch sử nước Đức.

Kiện toàn nhân sự cấp cao trước thềm thương vụ IPO gần 1.500 tỷ đồng

Chứng khoán HD chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng HDBank từ tháng 5/2026 với tỷ lệ sở hữu 90%. Tại ngân hàng mẹ HDBank, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và trực tiếp nắm 3,39% cổ phần, trong khi CTCP Tập đoàn Sovico do bà Thảo làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc nắm 9,99%. Tổng tỷ lệ sở hữu của bà Thảo và người có liên quan tại ngân hàng này đạt 13,41%.

Việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán HD đang xúc tiến kế hoạch IPO với quy mô gần 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành với mức giá tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán HD chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng HDBank từ tháng 5/2026 với tỷ lệ sở hữu 90%.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý IV/2026 thông qua HDS cùng hai đại lý phân phối là Chứng khoán SSI và Chứng khoán TP.HCM (HSC), cho phép nhà đầu tư đăng ký mua từ 100 cổ phiếu đến tối đa khoảng 60,8 triệu cổ phiếu.

Nếu phân phối thành công toàn bộ cổ phiếu ở mức giá khởi điểm, HDS dự kiến thu về ít nhất 1.492 tỷ đồng. Trong số tiền huy động được, công ty sẽ dành 895 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ, 448 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá và 149 tỷ đồng phục vụ hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Sau khi hoàn tất IPO, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HoSE song song với quá trình đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh phương án IPO, cổ đông HDS đã thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).