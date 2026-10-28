Bốn tỉnh, thành đón mưa lớn đỉnh điểm

Đêm qua và sáng sớm nay (28/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 3h ngày 28/10 có nơi trên 60mm như tại trạm Dương Hòa (Huế) 65.2mm, Hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 62.6mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió Đông hoạt động tăng cường nên từ sáng 28/10 đến ngày 29/10, các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Trong đó khu vực Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có thể là nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất.

Từ đêm 29/10, mưa lớn có khả năng giảm dần trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, Thanh Hóa, Nghệ An, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực miền Bắc hôm nay tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng hiếm gặp, kéo dài trong tháng 10 với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Trời nắng, ít mưa, gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo từ đêm 29/10 đến ngày 30/10, khu vực Đông Bắc Bộ của miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày khô hạn, trời ít mưa, có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Tây Nguyên (trừ tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiếp tục nắng nhẹ, ít mưa, khô hạn.

Tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, trong chiều và tối 28/10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.