Cột cờ A Pa Chải – Điểm hẹn thiêng liêng nơi cực Tây Tổ quốc

UBND tỉnh Điện Biên trao Quyết định công nhận Điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải cho cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu.

Biểu tượng thiêng liêng giữa đại ngàn Tây Bắc

Giữa trùng điệp núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc, Cột cờ A Pa Chải nổi bật như một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại ngàn không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn tạo điểm nhấn trong hành trình khám phá vùng biên giới Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

A Pa Chải từ lâu được biết đến là địa danh gắn với Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Nằm trên đỉnh Khoang La San, ở độ cao 1.866,23m so với mực nước biển, mốc giao điểm mang giá trị đặc biệt về địa lý, lịch sử, quốc phòng và đối ngoại.

Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm ba nước là hai công trình có ý nghĩa riêng nhưng cùng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của vùng đất cực Tây. Nếu cột mốc thể hiện ranh giới lãnh thổ giữa các quốc gia thì Cột cờ A Pa Chải là biểu tượng khơi dậy tình yêu đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người dân, du khách.

Du khách chụp ảnh lưu niệm dưới chân Cột cờ A Pa Chải.

Theo ông Đặng Thành Huy - Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, địa phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Sín Thầu (cũ), Sen Thượng và Leng Su Sìn. Xã có diện tích tự nhiên 51.643,55ha, gồm 13 bản, với trên 1.300 hộ, hơn 6.100 nhân khẩu thuộc 19 dân tộc cùng sinh sống.

Đặc biệt, xã Sín Thầu có tổng chiều dài đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và Lào là 69,074km. Vị trí địa lý đặc biệt ấy không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh mà còn tạo lợi thế phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa vùng biên.

Năm 2026, xã Sín Thầu tổ chức khai trương các hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc và Cột cờ A Pa Chải. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát huy tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Tại chương trình, đại biểu và du khách được giới thiệu về Cột cờ A Pa Chải, Mốc giao điểm ba nước, tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Chạm tay vào cột mốc - Chạm đến cực Tây Tổ quốc” và tìm hiểu trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì.

Ông Đặng Thành Huy - Bí thư Đảng ủy xã (thứ 7 tính từ bên trái) và ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu (thứ 7 tính từ bên phải) cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu lần thứ I, năm 2026.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, cho biết: “Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm ba nước là những địa danh có giá trị đặc biệt về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là lợi thế để địa phương phát triển du lịch. Chúng tôi xác định việc khai thác tiềm năng phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và giữ vững quốc phòng, an ninh. Qua đó, từng bước tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân vùng biên”.

Với du khách, hành trình đến A Pa Chải còn mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được đặt chân tới vùng đất cực Tây của Tổ quốc.

Anh Đào Đức Giang, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên, chia sẻ: “Được đến A Pa Chải, ngắm lá cờ Tổ quốc giữa núi rừng biên giới là một trải nghiệm rất đặc biệt. Trước đây, tôi chỉ biết đến địa danh này qua sách báo, hình ảnh. Khi tận mắt chứng kiến cảnh quan và tìm hiểu về vùng đất nơi giao điểm ba nước, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của chủ quyền và thêm trân trọng những người đang ngày đêm gìn giữ biên cương”.

Du khách tự hào khi tận tay chạm vào biểu tượng thiêng liêng nơi cực Tây Bắc của Tổ quốc.

Gắn phát triển du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa

Không chỉ nổi tiếng với Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm ba nước, Sín Thầu còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc sinh sống lâu đời nơi biên giới.

Đồng bào Hà Nhì chiếm 51,08% dân số, dân tộc Mông chiếm 41,79%. Bên cạnh đó còn có đồng bào Thái, Kinh và nhiều dân tộc khác, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng trên vùng đất cực Tây.

Đối với người Hà Nhì, những ngôi nhà trình tường truyền thống, trang phục thêu tay, Tết Hồ Sự Chà, các nghi lễ cộng đồng và sinh hoạt văn hóa dân gian là những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là nguồn tài nguyên văn hóa có thể bổ trợ cho hoạt động du lịch tại Cột cờ A Pa Chải. Sau hành trình khám phá những địa danh gắn với chủ quyền lãnh thổ, du khách có thể tiếp tục tìm hiểu đời sống bản làng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm phong tục truyền thống của đồng bào địa phương.

Chị Thúy Lan, du khách đến từ Điện Biên, bày tỏ: “Điều khiến tôi ấn tượng khi đến A Pa Chải không chỉ là cảnh sắc núi rừng hay Cột cờ Tổ quốc, mà còn là những nét văn hóa rất riêng của đồng bào nơi đây. Tôi nghĩ nếu kết hợp tốt giữa tham quan các địa danh và trải nghiệm văn hóa bản làng, Sín Thầu sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, để du khách muốn quay trở lại”.

Từ những lợi thế sẵn có, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sín Thầu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu lần thứ I, năm 2026.

Trong đó, Điểm cực Tây, Mốc giao điểm ba nước, Cột cờ A Pa Chải và các bản làng của đồng bào Hà Nhì được định hướng phát triển thành những điểm đến mang nét đặc trưng riêng của Điện Biên. Cùng với quảng bá cảnh quan, địa phương chú trọng phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và khuyến khích người dân tham gia hoạt động du lịch.

Để hiện thực hóa định hướng này, bên cạnh đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, việc phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống được xem là yếu tố quan trọng. Bởi sức hấp dẫn của Sín Thầu không chỉ đến từ cảnh quan hùng vĩ, những địa danh thiêng liêng mà còn được tạo nên từ chính đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số giá trị văn hóa, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một. Điều đó đặt ra yêu cầu phải gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, gìn giữ và trao truyền những nét đẹp văn hóa cho thế hệ sau.

Khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn trong đời sống cộng đồng mà còn có cơ hội lan tỏa đến du khách. Đây cũng là hướng đi để Sín Thầu từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo thêm sinh kế, đồng thời gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng biên.

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Cột cờ A Pa Chải vì thế không chỉ là điểm dừng chân trên hành trình chinh phục cực Tây Tổ quốc. Nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay còn gửi gắm niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và khát vọng xây dựng Sín Thầu trở thành điểm đến giàu bản sắc, thân thiện, hấp dẫn trên miền biên cương.