Tình hình Bảo tàng Đạo Mẫu của NSƯT Xuân Hinh: Chưa thể mở cửa vì lý do này

Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Hinh vừa đăng tải thông tin mới nhất liên quan đến định hướng phát triển Bảo tàng Đạo Mẫu - dự án văn hóa tâm huyết mà ông dành nhiều năm gầy dựng ở ngoại thành Hà Nội. Theo đó, danh hài mong muốn phát triển không gian này theo hướng đương đại, lấy chất liệu dân gian làm nền tảng nhưng kết hợp công nghệ, trải nghiệm và các sản phẩm sáng tạo nhằm tiếp cận giới trẻ cùng du khách trong và ngoài nước.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi Bảo tàng Đạo Mẫu vốn được biết đến là công trình kiến trúc đặc biệt, xây dựng từ hàng triệu viên ngói cổ và từng được giới kiến trúc quốc tế vinh danh.

NSƯT Xuân Hinh cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến định hướng phát triển Bảo tàng Đạo Mẫu.

Bảo tàng Đạo Mẫu tọa lạc tại khu vực Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo hồ sơ đăng trên tạp chí kiến trúc quốc tế ArchDaily, dự án do kiến trúc sư Nguyễn Hà cùng ARB Architects thiết kế, có diện tích công bố 5.500 m² và hoàn thành phần kiến trúc vào năm 2023.

Thông tin nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vậy, điểm tham quan này vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách đại trà. Nghệ sĩ Xuân Hinh bộc bạch rằng có rất nhiều đoàn khách trong nước lẫn quốc tế ngỏ ý ghé thăm, nhưng ông chưa thể đón tiếp rộng rãi vì khâu tổ chức và chuẩn bị hiện chưa thật sự chu đáo.

Nam nghệ sĩ tiết lộ một số đoàn khách nước ngoài đến từ Hungary, Đức, Nhật Bản từng ghé thăm. Song, bảo tàng còn thiếu nhân sự giỏi ngoại ngữ để giới thiệu đầy đủ về kiến trúc, hiện vật và giá trị văn hóa của công trình.

Bảo tàng Đạo Mẫu tọa lạc tại khu vực Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.

Ở chia sẻ gần nhất, danh hài cho hay ông đang trong quá trình tìm kiếm và kết hợp với các đội ngũ phù hợp nhằm biến những kế hoạch mới thành hiện thực. Đòi hỏi này cần thêm thời gian để nghiên cứu, sáng tạo cũng như sản xuất nên hiện tại ông chưa thể tiết lộ thêm. Vì vậy, thời gian mở cửa đón khách chính thức cũng như các hoạt động trải nghiệm cụ thể tại đây vẫn là một dấu hỏi.

Điểm khiến Bảo tàng Đạo Mẫu thu hút sự quan tâm không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách kết hợp vật liệu truyền thống với tư duy kiến trúc hiện đại. Để hoàn thiện công trình, NSƯT Xuân Hinh đã mất tới 5 năm thu gom khoảng 5 triệu viên ngói cổ cùng hơn 1 triệu viên gạch thất từ 500 hộ gia đình. Phần lớn số ngói này được thu lại từ các ngôi nhà cũ tháo dỡ do quá trình đô thị hóa. Bằng tư duy sáng tạo, KTS Nguyễn Hà đã biến những vật liệu xưa cũ ấy thành các mảng tường, tháp ngói và các khoảng không gian đậm chất đương đại.

NSƯT Xuân Hinh đã mất tới 5 năm thu gom khoảng 5 triệu viên ngói cổ...

...cùng hơn 1 triệu viên gạch thất từ 500 hộ gia đình.