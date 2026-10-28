Lãnh tụ Tối cao Iran đưa ra chỉ đạo mới nhằm chấm dứt chiến tranh

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Nguồn: Anadolu

Ông Mojtaba Khamenei đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei - người đã báo cáo với ông về tình hình an ninh đất nước cũng như các nỗ lực đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Iran cùng với điều mà Tehran gọi là “mặt trận kháng chiến”, thông qua việc thực hiện các điều kiện do giới chức Iran đặt ra để chấm dứt xung đột với Mỹ.

Ông mô tả Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran là cơ quan trung tâm trong việc quản lý các vấn đề quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh.

Ông Mojtaba Khamenei nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý eo biển chiến lược Hormuz, cũng như tăng cường quan hệ với các nước láng giềng dựa trên lợi ích chung.

Tuyên bố cho biết, ông Rezaei đã báo cáo với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei về tình hình đất nước và các biện pháp đang được thực hiện để giải quyết những thách thức hiện nay.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đang có các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ, với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực trong vai trò thúc đẩy đàm phán và giảm bớt căng thẳng.

Theo Anadolu