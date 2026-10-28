Hơn 2.500 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai năm 2026

Tối 28/10, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I, năm 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn, đánh dấu lần đầu tiên Lào Cai tổ chức Đại hội cấp tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội.

Đại hội được tổ chức theo 2 giai đoạn với tổng cộng 18 môn thi đấu, thu hút 2.500 vận động viên tham gia. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn thi đấu; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 với 6 môn thi đấu còn lại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và phong trào rèn luyện Thể dục thể thao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tranh tài; phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho thể thao tỉnh nhà và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy thực hiện nghi thức thắp lửa Đại hội.

Tại buổi Lễ khai mạc, sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề “Thể thao Lào Cai - Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai” đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Với các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình nghệ thuật đã truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai…

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.

Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I không chỉ là nơi giao lưu, tranh tài của các vận động viên, qua đó phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao của địa phương; mà tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trước đó, chiều 28/10, môn điền kinh tại Đại hội bước vào 3 nội dung chung kết, gồm nhảy xa nữ, chạy 1.500 m nam và chạy 1.500 m nữ. Những cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt, mở đầu cho cuộc đua giành huy chương giữa các đoàn vận động viên.