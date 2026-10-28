Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 28/10, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Máy cuốc phục vụ công tác đào, vận chuyển đất mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện, quy tập 121 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 28/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 819 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.