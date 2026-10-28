Khánh Hòa đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi

Tối 28-10, tại tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao giải Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực V các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2026.

Liên hoan quy tụ gần 90 diễn viên, nhạc công của 6 đội văn nghệ người cao tuổi đến từ các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc, 2 giải nhất, 2 giải nhì cho các tập thể và trao giải cho các tiết mục xuất sắc nhất ở các thể loại.

Đội văn nghệ Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa biểu diễn tại liên hoan.

Đội văn nghệ Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa đoạt giải xuất sắc tại liên hoan. Bên cạnh đó, đội còn giành 2 giải tiết mục xuất sắc với đơn ca nữ “Trong tôi có Đảng soi đường” và song ca nam nữ “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”. Đặc biệt, liên hoan ghi nhận 2 hội viên người cao tuổi nhất tham gia, cùng ở độ tuổi 79, thuộc đội Khánh Hòa. Với thành tích này, đội văn nghệ Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa sẽ tham gia Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026 tại TP. Hà Nội, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa (bìa trái) nhận giải xuất sắc tại liên hoan.

Các cá nhân đội văn nghệ Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa nhận giải tiết mục xuất sắc tại liên hoan.

Hai hội viên người cao tuổi nhất tham gia liên hoan thuộc đội văn nghệ Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia liên hoan, đội văn nghệ của Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa mang đến các tiết mục: Phần thi chào hỏi; hát múa “Tiếng hát trầm hương, gương sáng tuổi già”; đơn ca nữ “Trong tôi có Đảng soi đường”; song ca nam nữ “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” và tốp ca nam “Cùng chung tiếng hát”. Các tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp nhiều làn điệu dân ca truyền thống như điệu chèo tứ quý, dân ca bài chòi, dân ca ví dặm, lý kéo chài, hò giã gạo.