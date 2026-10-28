Cô gái đi xe máy bất ngờ trượt ngã ra giữa đường, xem camera ai cũng bức xúc thay

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên tham gia, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một cô gái.

(Khoảnh khắc cô gái gặp nạn do chó thả rông. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, cô gái điều khiển xe máy chạy xe trên đường, bất ngờ một con chó lao qua đường, ngay trước đầu xe cô gái.

Cô gái không kịp xử lý đã tông trúng con chó và trượt ngã xuống đường. Cú ngã khiến cô gái đau đớn, những người gần hiện trường đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ cô gái. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc trước vấn nạn chó thả rông, không những gây mất thẩm mỹ cảnh quan đô thị mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và trường hợp trên của cô gái là một ví dụ điển hình!

Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc nuôi chó không chỉ dừng lại ở chuyện cho ăn, chăm sóc mà còn đòi hỏi chủ nuôi phải có trách nhiệm trong quá trình quản lý vật nuôi. Đặc biệt, khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi cần có biện pháp kiểm soát phù hợp, không để chó tự do chạy rông, bất ngờ lao qua đường khiến người đi xe máy không kịp xử lý. Bởi chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể khiến người đi đường gặp tai nạn, bị thương, thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Theo nhiều ý kiến, để hạn chế những sự việc tương tự, mỗi người cần nâng cao ý thức khi nuôi thú cưng, tránh để sự chủ quan của mình trở thành mối nguy hiểm cho cộng đồng.