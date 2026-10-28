TPHCM phê duyệt phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027

UBND TPHCM vừa chính thức chấp thuận phương án thiết kế ý tưởng cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, mở ra không gian văn hóa đầy hứa hẹn kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại.

Theo thiết kế đã được duyệt, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 sẽ được bố trí mạch lạc qua 3 chương chủ đề xuyên suốt: "Kết Nối", "Hội Tụ" và "Chuyển Mình và Bứt Phá". Tinh thần xuyên suốt của không gian năm nay là sự hòa quyện giữa các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc đặc trưng vùng miền với tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TPHCM.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Huệ

Đáng chú ý, tại khu vực không gian trang trọng xung quanh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắc mai vàng đặc trưng của mùa xuân phương Nam sẽ được chọn làm ngôn ngữ thiết kế chủ đạo. Sự kết hợp giữa các mô hình hoa mai 5 cánh cách điệu, những giỏ hoa tươi rực rỡ cùng các thảm hoa tầm thấp hứa hẹn vừa mang đến không khí Tết ấm áp, vừa giữ trọn vẹn sự tôn nghiêm nơi trung tâm thành phố.

Nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật và tiến độ thi công, UBND thành phố đã giao Saigontourist Group chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ toàn diện trong suốt quá trình tổ chức.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 không chỉ dừng lại ở một điểm hẹn thưởng lãm xuân quen thuộc cho người dân và du khách, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ - hiện tại, gửi gắm trọn vẹn bản sắc địa phương cùng tầm nhìn phát triển bứt phá của TPHCM trong tương lai.