Gặp gỡ năm họa sĩ với những cá tính hội họa riêng tại 'Anh em Vol.4'

Nhóm tác giả ra mắt, giao lưu cùng khán giả.

Triển lãm “Anh em Vol.4” do năm họa sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thanh Bình, Vũ Thái Bình, Cấn Mạnh Tưởng và Nguyễn Cao Hoàng thực hiện.

40 tác phẩm thể hiện những hướng tiếp cận khác nhau trong hội họa, từ không gian sơn dầu giàu chiều sâu, các cấu trúc siêu thực đến tranh giấy dó gợi vẻ đẹp thiên nhiên và những sáng tạo trên chất liệu sơn mài truyền thống.

Khách tham quan tác phẩm trong buổi khai mạc.

Ở lần tổ chức thứ tư này, dù theo đuổi những phong cách hội họa khác nhau, các thành viên nhóm họa sĩ Anh Em cùng gặp gỡ ở sự trăn trở trước đời sống và mong muốn thể hiện những suy tư thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Trong đó, các họa sĩ Nguyễn Cao Hoàng và Lê Thanh Bình khai thác chất liệu sơn dầu với những không gian nhiều lớp, kết hợp yếu tố siêu thực, biểu tượng và ký ức. Vũ Thái Bình sử dụng giấy dó, thể hiện cảm nhận về thiên nhiên, cảnh vật và đời sống hiện đại. Cấn Mạnh Tưởng tiếp tục tìm tòi khả năng biểu đạt của sơn mài thông qua sự kết hợp giữa các vật liệu truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Tuấn khai thác hình ảnh làng quê, miền núi và cảnh vật quen thuộc, gắn với cảm xúc và hoài niệm.

Triển lãm tạo không gian để các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm.

Đánh giá về vai trò của các triển lãm do nghệ sĩ chủ động tổ chức, ông Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong 40 năm kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, phần lớn triển lãm mỹ thuật được tổ chức bởi các cá nhân hoặc nhóm nghệ sĩ.

Theo ông, điều này thể hiện tính chủ động của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong quá trình sáng tác và công bố tác phẩm, phù hợp cơ chế thị trường, đồng thời góp phần tạo nên không khí sáng tác, giới thiệu tác phẩm sôi động trong đời sống mỹ thuật.

Nhận xét về triển lãm “Anh em Vol.4”, ông Vi Kiến Thành cho rằng, qua mỗi lần tổ chức, nhóm đều có những chuyển biến, bứt phá về chất lượng tác phẩm. Những triển lãm có chất lượng góp phần mở rộng hoạt động giới thiệu tác phẩm, tạo động lực sáng tác và đóng góp vào sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 4/11.