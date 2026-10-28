Đi chợ mua 10 loại rau củ này, người thông minh thường nhìn kỹ một điểm để tránh bị 'hớ'

Rau củ là nhóm thực phẩm quen thuộc, gần như không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của mỗi gia đình. Không chỉ giúp thực đơn thêm phong phú, rau củ còn cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, để chọn được rau củ tươi ngon, đảm bảo chất lượng, người mua cần chú ý đến một số đặc điểm như màu sắc, hình dáng và độ săn chắc. Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp bạn lựa chọn 10 loại rau củ phổ biến khi đi chợ.

Cách chọn khoai tây, cà tím, ớt, dưa chuột và cà chua

1. Khoai tây

Khi mua khoai tây, nên chọn củ có vỏ khô ráo, lành lặn, không bị dập nát hay xuất hiện những đốm thối. Những củ có hình dáng tương đối đều cũng thuận tiện hơn khi gọt vỏ và chế biến.

Đặc biệt, cần tránh khoai tây đã mọc mầm hoặc chuyển màu xanh. Đây có thể là dấu hiệu hàm lượng glycoalkaloid, trong đó có solanine, tăng cao, gây nguy cơ ngộ độc nếu ăn phải với lượng lớn.

2. Cà tím

Cà tím ngon thường có lớp vỏ sáng bóng, màu sắc đồng đều, cuống còn tươi. Khi cầm, quả có độ chắc vừa phải, không quá mềm nhũn hay xuất hiện vết thâm bất thường.

Có thể quan sát phần sát cuống: vùng vỏ sáng màu thường là một trong những dấu hiệu giúp nhận biết quả còn non. Tuy nhiên, đặc điểm này còn tùy thuộc vào giống cà tím.

3. Ớt

Tùy nhu cầu chế biến, người mua có thể lựa chọn các giống ớt khác nhau. Những loại ớt nhỏ, thon dài thường có vị cay rõ hơn, trong khi ớt chuông có phần thịt dày, giòn và vị ngọt nhẹ.

Nên ưu tiên quả có vỏ căng, màu sắc đặc trưng của giống, cuống còn tươi. Tránh những quả mềm nhũn, nhăn nheo hoặc xuất hiện vết mốc.

4. Dưa chuột

Dưa chuột tươi thường có vỏ căng, cầm chắc tay và không bị mềm ở hai đầu. Nên chọn quả có màu sắc tự nhiên, không bị dập hoặc có dấu hiệu úng nước.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào độ cứng để đánh giá độ tươi, bởi dưa chuột có thể thay đổi độ săn chắc tùy điều kiện bảo quản.

5. Cà chua

Nếu dùng làm salad hoặc ăn sống, có thể chọn cà chua chín vừa, thịt chắc, vị chua ngọt nhẹ. Với món sốt, canh hay xào, cà chua chín đỏ thường tạo màu đẹp và hương vị đậm hơn.

Cà chua ngon nên có vỏ nguyên vẹn, không nứt sâu, không chảy nước hoặc có mùi lên men. Cà chua xanh có thể là quả chưa chín hoặc thuộc giống có màu xanh khi chín, vì vậy không thể chỉ dựa vào màu sắc để kết luận thực phẩm có độc.

Mẹo chọn cần tây, hẹ, súp lơ, bắp cải và giá đỗ

6. Cần tây

Cần tây tươi thường có thân giòn, lá không héo rũ và phần cuống không bị mềm nhũn. Khi mua, nên quan sát kỹ những vị trí gần gốc để phát hiện dấu hiệu thối hoặc úng nước.

Không nên đánh giá chất lượng cần tây chỉ qua màu xanh đậm hay nhạt, bởi màu sắc còn phụ thuộc vào giống và điều kiện trồng.

7. Hẹ

Hẹ lá rộng và hẹ lá hẹp có sự khác biệt nhất định về kết cấu, mùi vị. Người thích hương thơm đậm có thể lựa chọn loại lá hẹp, trong khi hẹ lá rộng thường có kết cấu mềm hơn.

Dù chọn loại nào, nên ưu tiên bó hẹ có lá tươi, không vàng úa, phần gốc không bị nhớt hoặc có mùi lạ. Lá rộng bất thường không phải bằng chứng cho thấy rau đã được sử dụng chất kích thích sinh trưởng.

8. Súp lơ

Với súp lơ trắng, nên chọn bông có các cụm hoa khít nhau, màu trắng ngà hoặc kem tự nhiên, không xuất hiện nhiều đốm thâm, mốc.

Những bông đã nở bung, mềm hoặc có mùi bất thường thường không còn giữ được chất lượng tốt nhất.

9. Bắp cải

Bắp cải tươi thường có phần lá cuộn tương đối chặt, cầm chắc tay và không có dấu hiệu thối ở cuống.

Nếu phần lá bên ngoài bị dập nát, úng nước hoặc có mùi khó chịu, người mua nên cân nhắc. Độ chặt của bắp cải cũng thay đổi theo giống, không phải loại nào cuộn lỏng cũng kém chất lượng.

10. Giá đỗ

Khi mua giá đỗ, nên chọn loại có thân giòn, màu sắc tự nhiên, không bị nhớt hoặc có mùi chua, mùi hóa chất bất thường.

Giá đỗ có mùi khai giống amoniac là dấu hiệu cần tránh. Tuy nhiên, việc giá có ít rễ hoặc không có rễ không đủ để khẳng định đã sử dụng hóa chất.

Ngoài việc quan sát hình thức, người tiêu dùng nên ưu tiên rau củ có nguồn gốc rõ ràng, mua tại nơi bán uy tín và rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi chế biến. Những dấu hiệu bên ngoài chỉ giúp đánh giá phần nào độ tươi, không thể xác định chính xác dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.