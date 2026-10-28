Những trang truyện bắc nhịp cầu văn hóa Việt-Nhật

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Nhà xuất bản Kim Đồng trong hành trình đưa manga (truyện tranh) Nhật Bản đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Qua những trang truyện giàu sức tưởng tượng và nhân văn như Doraemon, Thám tử lừng danh Conan hay Bảy viên ngọc rồng, văn hóa Nhật Bản đã có thêm một nhịp cầu gần gũi để kết nối với độc giả Việt Nam.

Nêu bật những thành quả trong giao lưu văn hóa, Đại sứ Ito Naoki thông tin, triển lãm 30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan, tổ chức tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2024, đã thu hút hơn 22.000 lượt khách tham quan.

Bên cạnh hoạt động xuất bản, Quỹ Học bổng Doraemon cũng là bảo chứng cho những giá trị nhân văn được bồi đắp từ tình yêu sách và sự gắn kết văn hóa.

Ra đời năm 1996 với nguồn kinh phí từ tiền bản quyền bộ truyện Doraemon của cố tác giả Fujiko F. Fujio, quỹ này đã hỗ trợ gần 15.000 trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.

Ghi nhận sự chủ động của Nhà xuất bản Kim Đồng trên hành trình lan tỏa văn hóa, Đại sứ Ito Naoki nhắc lại dấu mốc năm 2025, khi đơn vị trao tặng 100 cuốn truyện tranh Nhật Bản bản tiếng Việt cho Trung tâm Thông tin Văn hóa của Đại sứ quán.

Đồng thời, Đại sứ Ito Naoki nhận định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới mở rộng sức lan tỏa cả trong nước lẫn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Nhà xuất bản Kim Đồng góp phần hiện thực hóa định hướng này thông qua hoạt động xuất bản, đưa các tác phẩm Nhật Bản đến gần hơn với độc giả Việt.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Anh)

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, bày tỏ vinh dự khi đơn vị nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận từ phía Nhật Bản.

Ông khẳng định, đây là động lực để nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản cùng các tác giả, dịch giả và đối tác Nhật Bản tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bộ sách lưu niệm. (Ảnh: Trung Anh)

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Kim Đồng luôn kiên trì sứ mệnh mang những cuốn sách có giá trị đến cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Trong hành trình ấy, sự hợp tác với các tác giả, nhà xuất bản và tổ chức văn hóa Nhật Bản đã mở ra cơ hội để nhiều tác phẩm đặc sắc đến với độc giả trong nước, đồng thời góp phần nuôi dưỡng sự quan tâm và tình yêu đối với văn hóa Nhật Bản.

Gợi nhắc dấu mốc Doraemon chính thức đến với độc giả Việt Nam năm 1992, ông Bùi Tuấn Nghĩa khẳng định, chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ độc giả.

Từ thành công của bộ truyện tranh Doraemon, quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Kim Đồng và các đối tác Nhật Bản ngày càng được mở rộng, từ manga cho đến văn học, sách giáo dục và các hoạt động trải nghiệm dành cho bạn đọc.

Qua đó, những trang sách dần trở thành cầu nối văn hóa bền chặt, giúp độc giả hai nước hiểu hơn về đời sống, con người và những giá trị nổi bật của nhau.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho Nhà xuất bản Kim Đồng.