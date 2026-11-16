Dồn lực khắc phục chỉ tiêu chưa đạt

Du khách quốc tế trải nghiệm xay ngô làm mèn mén tại Điện Biên.

Bức tranh chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 cho thấy những chuyển biến tích cực. Nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, diện tích trồng mới cà phê dự kiến đạt 269,14% kế hoạch, mắc ca đạt 272,45%; số doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 330 doanh nghiệp. Du lịch ghi nhận những tín hiệu khả quan với tổng khách dự kiến đạt 1,7 triệu lượt, doanh thu khoảng 3.100 tỷ đồng…

Tuy nhiên, qua rà soát của cơ quan chủ trì theo dõi các chỉ tiêu, trong tổng số 79 chỉ tiêu, có 22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch; 54 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Chỉ còn 3 chỉ tiêu dự báo không đạt mục tiêu đề ra gồm tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xã có chợ đạt chuẩn và lượt khách du lịch quốc tế. Đây là những lĩnh vực cần thời gian, nguồn lực và sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp để tạo chuyển biến thực chất.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, mục tiêu tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2026 trên 10%. Tuy nhiên, ước tính cả năm, chỉ tiêu này chỉ tăng 8,87%, thấp hơn khoảng 1,13 điểm phần trăm. Hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 tháng đạt tổng giá trị 136,61 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước song kết quả này chưa đủ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Thực tế cho thấy, hoạt động xuất khẩu vẫn còn hạn chế về quy mô, phát triển mặt hàng có giá trị cao, chủ yếu các mặt hàng nông sản nhỏ lẻ. Trong khi đó, yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của nguồn cung.

Để khắc phục, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Trong đó, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thị trường tiềm năng. Cùng với mở rộng thị trường, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất và bảo đảm nguồn hàng ổn định để duy trì đơn hàng, gia tăng giá trị xuất khẩu. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để nâng cấp cặp Cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế; mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ hoạt động Cửa khẩu A Pa Chải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc).

Một chỉ tiêu khác được dự báo khó hoàn thành là tỷ lệ xã có chợ đạt chuẩn. Theo kế hoạch năm 2026, tỷ lệ này phải đạt trên 66,67%, tương đương ít nhất 30/45 xã, phường. Tuy nhiên, ước thực hiện cả năm chỉ đạt 64,44%, tương ứng 29/45 xã, phường. Khoảng cách so với mục tiêu không lớn, song nguyên nhân chủ yếu lại nằm ở tiến độ đầu tư một công trình cụ thể. Dự án chợ xã Mường Mùn được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 27/8/2026, hiện đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa thể hoàn thành trong năm 2026.

Để cải thiện tình hình, Sở Công Thương tăng cường đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước mắt, rà soát toàn bộ thủ tục vướng mắc, xác định rõ khâu chậm, trách nhiệm của từng đơn vị và thời gian hoàn thành. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đối với du lịch, chỉ tiêu lượt khách quốc tế được dự báo không đạt kế hoạch. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15.000 lượt khách quốc tế, song ước cả năm chỉ đạt khoảng 12.500 lượt, tương đương 83,33% kế hoạch. Trong khi tổng lượt khách du lịch đến Điện Biên dự kiến đạt 1,7 triệu lượt, doanh thu khoảng 3.100 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là sản phẩm du lịch chưa đa dạng, đặc trưng, hấp dẫn khách quốc tế, nhất là các sản phẩm du lịch về đêm. Việc liên kết tour, tuyến với các địa phương trong nước và các tỉnh Bắc Lào còn hạn chế; hoạt động quảng bá, xúc tiến tại thị trường quốc tế chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông kết nối đến tỉnh còn khó khăn.

Theo ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ nay đến hết năm 2026, Sở tăng cường mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường liên kết tour, tuyến và triển khai các chương trình kích cầu. Đẩy nhanh thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm tại phố đi bộ Mường Thanh, từng bước hình thành thêm các sản phẩm có khả năng giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Việc phát triển du lịch quốc tế gắn với khai thác lợi thế lịch sử, văn hóa và cảnh quan của Điện Biên. Những sản phẩm mang bản sắc địa phương, được tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng kết nối với các điểm đến trong khu vực sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn riêng. Đồng thời, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, mở rộng kết nối với các tỉnh Bắc Lào và thị trường quốc tế.

Với 76/79 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch, Điện Biên có cơ sở để tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, khả năng khắc phục những điểm nghẽn và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Mỗi nhiệm vụ cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch, mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng, qua đó tạo chuyển biến thực chất, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu đã đề ra.