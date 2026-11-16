Vicem Bao bì Hải Phòng bị truy thu, xử phạt thuế hơn 1,16 tỷ đồng

Theo quyết định ngày 5/11/2026 của Thuế Tp.Hải Phòng, CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (HNX: BXH) đã thực hiện hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Với vi phạm trên, cơ quan thuế quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp số tiền hơn 147 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 20% số thuế truy thu theo quy định.

Bên cạnh số tiền phạt nói trên, BXH phải nộp bổ sung gần 774 triệu đồng tiền thuế truy. Trong đó, thuế GTGT là 228 triệu đồng và thuế TNDN là 546 triệu đồng.

Vicem Bao bì Hải Phòng mới đây đã bị truy thu, xử phạt thuế hơn 1,16 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Doanh nghiệp còn phải nộp 239 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, bao gồm 63 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT và 176 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN. Khoản tiền này được tính đến hết ngày 30/10/2026.

Như vậy, tổng số tiền phạt, thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Vicem Bao bì Hải Phòng phải thực hiện theo quyết định là hơn 1,16 tỷ đồng.

Thuế thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, công ty có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật và cứ mỗi ngày nộp chậm tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, BXH ghi nhận doanh thu thuần đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 38%, xuống còn 38,9 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 14%, đạt 5,7 tỷ đồng. Kết thúc quý, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 256 triệu đồng, tăng nhẹ so với 246 triệu đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BXH đạt 156,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 819 triệu đồng, tăng khoảng 28% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BXH đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 13,3 tỷ đồng, giảm 32%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 45,2 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính, trong khi khoản phải trả người bán tăng mạnh lên 38,9 tỷ đồng, từ 24,4 tỷ đồng đầu năm.

CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng có tiền thân là Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng, trực thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng. Doanh nghiệp về sau chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần và đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2004, theo Quyết định số 1222/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Ngày 7/1/2008, công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng. Đến năm 2009, doanh nghiệp thực hiện đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu diễn ra vào ngày 25/11/2009. Cổ đông lớn nhất của BXH là Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam (Vicem). Vicem từng nắm giữ 61,14% vốn tại BXH. Tuy nhiên, thời điểm tháng 10/2015, Vicem đã bán thành công 366.000 cổ phiếu BXH, qua đó giảm lượng sở hữu từ 1,84 triệu cổ phiếu xuống còn gần 1,48 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 48,99% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Vicem không còn nắm cổ phần chi phối tại BXH và tỷ lệ sở hữu 48,99% vẫn được duy trì qua nhiều năm.