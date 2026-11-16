Ô tô luồn lách qua đường siêu hẹp, pha xử lý của tài xế khiến dân mạng trầm trồ

Một đoạn video ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô vượt qua lối đi bê tông nhỏ hẹp, một bên là ao nước, bên còn lại là bụi cây rậm rạp, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ cần lệch tay lái đôi chút, chiếc xe có thể rơi xuống mép nước hoặc va quệt vào chướng ngại vật.

Theo hình ảnh trong clip được tài khoản Nguyễn Thanh Tú đăng tải, chiếc ô tô màu trắng phải di chuyển trên một đoạn đường bê tông chỉ vừa đủ bề ngang thân xe. Hai bên là ao nước, bờ tường và cả những bụi cây thấp, khiến không gian dành cho bánh xe gần như không có khoảng dự phòng.

Trong suốt quá trình di chuyển, tài xế phải kiểm soát hướng lái rất cẩn thận, giữ xe đi sát theo phần mặt đường có thể quan sát được. Đáng chú ý, chiếc xe vẫn vượt qua đoạn đường siêu hẹp mà không xảy ra va quệt hay "tụt bánh" xuống mép nước.

"Đường nhỏ quá, cua nó cũng nhiều, bo cua mà tim đập thình thịch. Em ngồi ở trong xe nhìn ra không thấy đầu xe và dưới đường luôn, toàn phải tự canh. Canh không khéo là bánh xe lọt xuống dưới lề đường là phải nhờ hỗ trợ...", anh Tú chia sẻ trong clip.

Đi qua đường hẹp là thử thách thực sự với nhiều tay lái. Ảnh cắt từ video

Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước khả năng căn đường và kiểm soát vô-lăng của tài xế. Một số ý kiến cho rằng đây là tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh, kinh nghiệm và khả năng ước lượng kích thước xe rất tốt.

Không ít tài xế cũng thừa nhận, với những người ít kinh nghiệm, việc điều khiển ô tô qua lối đi như vậy là thử thách không nhỏ, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác đánh lái cũng có thể dẫn đến va quệt hoặc mất an toàn.

Chuyên gia chỉ cách đi đường hẹp an toàn

Trao đổi với VietNamNet, anh Hoàng Văn Tân, giảng viên dạy lái xe với hơn 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho rằng, điều khiển xe đi qua những đoạn đường nhỏ hẹp là một trong những kỹ năng khó. Trong tình huống "toát mồ hôi" này, không chỉ cần kỹ năng lái xe, căn đường mà còn đòi hỏi tài xế phải quan sát, phán đoán trước thay vì chỉ tập trung xử lý khi đã tiến sát chướng ngại vật.

Theo anh Tân, người lái nên chủ động đánh giá chiều rộng mặt đường, kích thước phương tiện và khoảng trống hai bên trước khi quyết định di chuyển qua. Nếu không chắc chắn xe có thể đi qua an toàn, tốt nhất nên dừng lại để quan sát hoặc nhờ người khác hỗ trợ căn đường.

"Khi đã quyết định vượt qua đoạn đường hẹp, tài xế cần giữ tốc độ thật chậm, ưu tiên bám sát bánh xe bên lái vào mép đường và tránh đánh lái đột ngột. Khi tầm nhìn hạn chế hoặc không quan sát được bánh xe phía sát mép đường, việc xuống xe kiểm tra thực tế sẽ an toàn hơn cố gắng phán đoán và đi liều", anh Tân chia sẻ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không cố vượt qua đoạn đường nếu nhận thấy nguy cơ mất an toàn. Với những lối đi sát ao hồ, taluy hoặc nền đường yếu, tài xế cần đặc biệt thận trọng bởi chỉ một lần bánh xe trượt khỏi mép bê tông cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, đối với tình huống gặp xe đi ngược chiều trên đường hẹp, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định các phương tiện phải giảm tốc độ và đi về bên phải theo chiều di chuyển. Nếu đường chỉ đủ cho một xe chạy và có vị trí tránh, xe ở gần chỗ tránh hơn phải chủ động vào vị trí đó nhường đường. Xe xuống dốc cũng phải nhường xe lên dốc.

Theo các chuyên gia, kỹ năng lái xe an toàn không nằm ở việc cố gắng đưa phương tiện vượt qua mọi chướng ngại vật, mà quan trọng hơn là biết đánh giá giới hạn của chiếc xe và lựa chọn phương án phù hợp. Trong nhiều tình huống, dừng lại quan sát hoặc tìm một lối đi khác vẫn là quyết định khôn ngoan nhất.

(Nguồn video: Nguyễn Thanh Tú)