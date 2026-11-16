Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-lai-2-pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-261116200935597.html