Kinh tếTài chính

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Báo Ninh Bình
11 liên quanGốc
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng. Ảnh: baochinhphu

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng. Ảnh: baochinhphu

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: baochinhphu

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: baochinhphu

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NBO

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-lai-2-pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-261116200935597.html