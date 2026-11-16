Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng. Ảnh: baochinhphu

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: baochinhphu

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà tiếp tục giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.