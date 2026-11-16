Cán bộ Mặt trận đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số

Từ những việc làm cụ thể, gần gũi như hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến phổ cập kỹ năng số cho người cao tuổi, cán bộ Mặt trận xã Thanh Oai đang góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng, thiết thực, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Từ chủ trương đến những việc làm thiết thực ở khu dân cư

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các nền tảng công nghệ, việc nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ban Công tác Mặt trận thôn Châu Thành triển khai mô hình Điểm tựa số. Ảnh: PV

Nhận thức rõ điều đó, tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thanh Oai, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã chủ động đưa nội dung chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những cách làm linh hoạt, thiết thực.

Tại thôn Tân Dân, từ đặc thù đời sống nhân dân có sự đan xen giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau, Ban Công tác Mặt trận thôn xác định việc triển khai chuyển đổi số phải thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng và không chạy theo hình thức.

Ông Lê Cao Lộc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Dân chia sẻ: “Chúng tôi xác định mình không chỉ là lực lượng tuyên truyền mà còn là lực lượng trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng người dân trong quá trình tiếp cận công nghệ số. Đặc biệt, chúng tôi xác định một nguyên tắc rất quan trọng: Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Làm sao để mỗi người dân hiểu được lợi ích, biết sử dụng và thực sự được thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại”.

Với phương châm đó, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Dân đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể và hệ thống thông tin của thôn, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các nền tảng số, cài đặt và sử dụng những ứng dụng thiết yếu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tra cứu thông tin hành chính.

Cán bộ Mặt trận thôn cũng trực tiếp vận động các hộ kinh doanh từng bước ứng dụng công nghệ trong hoạt động mua bán, sử dụng thanh toán bằng mã QR, chuyển khoản ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt. Đặc biệt, thôn đã thành lập Tổ chuyển đổi số để phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân.

Cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Dân hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Ảnh: PV

Câu chuyện tại thôn Châu Thành cũng cho thấy sức lan tỏa của sự kiên trì, tận tình trong công tác vận động, hỗ trợ nhân dân. Từ thực tế người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, thắt nón thuê và làm một số nghề lao động phổ thông, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, Ban Công tác Mặt trận thôn đã triển khai các mô hình “Điểm tựa số”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, các hội nghị “Bình dân học vụ số” và xây dựng fanpage “Châu Thành ngày mới” để cập nhật thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách và đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số.

“Chúng tôi hướng dẫn người dân từ những việc rất cụ thể như quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai điện tử, nộp thuế và sử dụng dịch vụ công trực tuyến với phương châm: Việc gì người dân cần thì mình hướng dẫn, điều gì người dân chưa biết thì mình đồng hành, để công nghệ thực sự phục vụ cuộc sống”, bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Châu Thành chia sẻ.

Kiên trì để không ai bị bỏ lại phía sau

Nếu với người trẻ, việc sử dụng điện thoại thông minh hay các nền tảng số có thể diễn ra khá dễ dàng thì đối với nhiều người cao tuổi, đó lại là cả một quá trình làm quen, học hỏi. Từ việc ghi nhớ mật khẩu, mở ứng dụng, tìm kiếm thông tin đến thực hiện một thao tác thanh toán, mỗi bước đều có thể trở thành trở ngại nếu không được hướng dẫn cụ thể.

Mặt khác, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến và chưa thực sự tin tưởng vào các hình thức giao dịch điện tử.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Dân Lê Cao Lộc chia sẻ, xác định rõ những khó khăn nêu trên, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các chi, hội đoàn thể, lực lượng thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện phương châm hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc. Đối với người cao tuổi, không chỉ tuyên truyền chung mà phải đến tận hộ gia đình khi cần thiết, hướng dẫn từng thao tác cụ thể, từ cách mở ứng dụng, tra cứu thông tin đến cách thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Ảnh: PV

“Tôi nhớ nhất là hình ảnh những người cao tuổi ban đầu còn rất e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được con cháu, cán bộ thôn và các thành viên trong Tổ công nghệ số hướng dẫn nhiều lần, đã có thể tự thực hiện một số thao tác đơn giản. Điều đáng quý là khi một người biết sử dụng, họ lại hướng dẫn cho người thân, hàng xóm của mình. Từ một người biết, nhiều người cùng biết, từ một gia đình tiếp cận, dần dần lan tỏa ra cả cộng đồng”, ông Lộc chia sẻ.

Nhắc đến những ngày đầu triển khai công tác hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Châu Thành Nguyễn Thùy Linh vẫn nhớ hình ảnh một số người cao tuổi còn e ngại, thậm chí không muốn tham gia các buổi hướng dẫn. Có trường hợp cán bộ phải đến tận nhà nhưng người dân vẫn chưa sẵn sàng hợp tác. Ngoài ra, người dân vẫn quen dùng tiền mặt, quen làm thủ tục trực tiếp, nên ban đầu không tránh khỏi tâm lý e ngại.

Xác định đây là những khó khăn cần tháo gỡ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các đoàn thể, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và lực lượng thanh niên để hướng dẫn trực tiếp, theo phương châm cầm tay chỉ việc và phát huy tinh thần người biết hướng dẫn người chưa biết, người trẻ giúp người cao tuổi, hàng xóm giúp đỡ nhau.

Rồi những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện. Khi chứng kiến hàng xóm biết quét mã QR, biết chuyển khoản, thanh toán trực tuyến, những người trước đây còn e dè dần tò mò, chủ động hỏi cách sử dụng và mong muốn được hướng dẫn.

Bà Linh chia sẻ: “Niềm vui của chúng tôi đôi khi rất giản dị. Đó là khi một bác lớn tuổi lần đầu tự mình thực hiện được một thao tác trên điện thoại và vui vẻ nhận ra rằng hóa ra cũng không khó như mình nghĩ. Tôi nhận ra, điều người dân cần không chỉ là công nghệ mà còn là sự kiên nhẫn, tận tình và niềm tin từ những người đồng hành. Khi người dân đã tin, đã hiểu thì họ sẽ chủ động thay đổi”.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Ảnh: PV

Thực tế cho thấy, từ sự đồng hành, hỗ trợ của đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhận thức của người dân về chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây nhiều người còn tâm lý ngại sử dụng công nghệ, quen với việc đến trực tiếp cơ quan hành chính để giải quyết công việc, thì hiện nay ngày càng có nhiều người chủ động sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các tiện ích số.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Dân Lê Cao Lộc vui mừng chia sẻ, hiện tỷ lệ người dân trên địa bàn thôn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 95%; nhiều hộ gia đình đã chủ động đưa hoạt động kinh doanh lên các trang thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và sử dụng thanh toán điện tử. Những kết quả bước đầu ấy cho thấy, khi chuyển đổi số được triển khai từ những nhu cầu cụ thể, người dân sẽ dễ dàng nhận thấy lợi ích và chủ động tham gia.

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận tại các thôn, tổ dân phố trong đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh, Ban Công tác Mặt trận ở các thôn, tổ dân phố chính là lực lượng gần dân, sát dân, hiểu dân và có điều kiện trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Từ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử đến tuyên truyền phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, mỗi việc làm cụ thể, thiết thực đều góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống một cách gần gũi và hiệu quả.

Từ thôn Tân Dân đến thôn Châu Thành, những câu chuyện về cán bộ Mặt trận kiên trì hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số cho thấy hành trình chuyển đổi số không chỉ là hành trình của công nghệ, mà còn là hành trình của niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết. Trong hành trình ấy, mỗi cán bộ Mặt trận là một cầu nối, mỗi người dân là một chủ thể và mỗi khu dân cư là một mắt xích quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng số văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.