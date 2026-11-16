Giá dầu thế giới quay đầu giảm, Brent lùi về vùng 95 USD/thùng

Hoạt động khai thác dầu thô tại Texas, Mỹ. Nguồn ảnh: Bloomberg Línea.

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm

Thị trường dầu thô quốc tế bước vào phiên giao dịch ngày 16/11 với xu hướng giảm, sau đó xuất hiện một nhịp phục hồi ngắn trước khi tiếp tục điều chỉnh.

Theo Reuters, tại thời điểm 18h14 ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,52 USD, tương đương 0,5%, xuống 95,32 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 0,27 USD, tương đương 0,3%, còn 88,29 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên cuối tuần ngày 13/11, dầu Brent chốt ở mức 95,84 USD/thùng, trong khi WTI đạt 88,56 USD/thùng.

Diễn biến mới cho thấy lực bán tiếp tục xuất hiện khi giá dầu phục hồi, đặc biệt sau khi các tổ chức năng lượng công bố số liệu về nguồn cung, tồn kho và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Thị trường dầu đứng trước khả năng dư cung trong quý IV

Báo cáo thị trường dầu tháng 11 công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 10 đạt 105,4 triệu thùng/ngày, tăng 2,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

IEA dự báo nguồn cung dầu bình quân quý IV/2026 đạt khoảng 105 triệu thùng/ngày, cao hơn nhu cầu ước tính 1,7 triệu thùng/ngày.

Tồn kho dầu toàn cầu được theo dõi tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Đây là lần đầu tiên lượng tồn kho ghi nhận tăng trở lại kể từ tháng 6.

Về nhu cầu, IEA dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2026 đạt bình quân 102,3 triệu thùng/ngày, giảm 2,7 triệu thùng/ngày so với năm trước. Sang năm 2027, nhu cầu được dự báo tăng thêm 2 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu lọc dầu tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Số liệu công bố ngày 16/11 từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu xử lý trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức, lượng dầu thô tồn kho tại Trung Quốc tăng bình quân khoảng 492.000 thùng/ngày trong tháng 10.

Cùng thời điểm, hoạt động lọc dầu toàn cầu cũng chậm lại. IEA ghi nhận sản lượng dầu đưa vào chế biến tại các nhà máy lọc dầu trong tháng 10 giảm 1,3 triệu thùng/ngày, xuống 81,3 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, nguồn cung nhiên liệu thành phẩm, đặc biệt là diesel, vẫn tương đối hạn chế. Giá diesel tại châu Âu duy trì ở mức cao, trong khi chi phí vận tải dầu thô tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu châu Á.

Theo báo cáo của Goldman Sachs được Reuters dẫn lại, ngân hàng này dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2027 ở mức 88 USD/thùng và có thể giảm về 78 USD/thùng vào cuối năm, dựa trên triển vọng nguồn cung dầu gia tăng.