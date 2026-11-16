Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đòi hỏi công nghệ, quản trị và nhân lực vượt trội

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng, với nhiều hoạt động trưng bày thành tựu, trao đổi chuyên môn, kết nối công nghệ và tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu KHCN ngành xây dựng. Ảnh: T. Vũ

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, ngành xây dựng giữ vị trí nền tảng, kiến tạo không gian phát triển, đi trước mở đường cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng đến quy hoạch đô thị và nông thôn, mỗi bước tiến công nghệ của ngành đều có sức lan tỏa sâu rộng, trực tiếp tiết giảm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư công và cải thiện chất lượng sống của người dân.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu, nâng cao chất lượng phát triển của ngành xây dựng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Ngành xây dựng phải làm chủ công nghệ hạ tầng chiến lược

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận Bộ Xây dựng đã hoàn thành 10/10 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, vận hành tập trung hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt đặt hàng 5 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt.

Bộ cũng tiếp nhận 761 đề xuất, lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu để công bố và nhân rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới rất lớn. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển quy mô lớn đòi hỏi trình độ công nghệ, quản trị và nhân lực vượt trội.

Trong khi đó, các vấn đề bức thiết tại đô thị lớn như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiếu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đang cần những giải pháp căn cơ dựa trên khoa học, công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng cần tập trung nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ phục vụ các công trình hạ tầng chiến lược; phát triển dữ liệu dùng chung, đổi mới phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, lấy những vấn đề thiết thực của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở xác định nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; phát triển nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Ảnh: T. Vũ

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng với trí tuệ, khát vọng của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, kỹ sư, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, ngành xây dựng sẽ tạo bước phát triển mới, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong ngành tập trung đổi mới hoạt động khoa học, công nghệ, lấy hiệu quả ứng dụng và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và quản lý nhà nước.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao, nhân rộng kết quả nghiên cứu, sáng kiến công nghệ. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đồng thời chủ động xây dựng, cập nhật và kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của ngành.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển ngành.