Ngày 16/11, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), đã tổ chức lễ đánh dấu cột mốc về đích sớm, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản trị chính năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Dương Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các ban/ văn phòng và các đơn vị trong hệ thống.

PVOIL tổ chức lễ đánh dấu cột mốc về đích sớm, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản trị chính năm 2026.

Đến ngày 15/11, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL hoàn thành 100% kế hoạch quản trị năm, về đích sớm 45 ngày; sản lượng kinh doanh dầu quốc tế bằng 149% kế hoạch năm, về đích sớm 138 ngày. Phát triển cửa hàng xăng dầu toàn hệ thống về đích sớm 92 ngày.

Cùng với kết quả về sản lượng và phát triển mạng lưới, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty cũng hoàn thành kế hoạch trước 169 ngày; lợi nhuận trước thuế hợp nhất hoàn thành kế hoạch.

Với 25% thị phần xăng dầu cả nước, PVOIL giữ vai trò quan trọng trong cung ứng, phân phối xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ tiếp tục củng cố năng lực cung ứng của Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Sơn và Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình thực hiện nghi thức ấn nút, đánh dấu cột mốc PVOIL hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản trị năm 2026 trước 45 ngày.

Chủ tịch HĐQT PVOIL Dương Mạnh Sơn và Tổng Giám đốc PVOIL Nguyễn Đăng Trình cùng thực hiện nghi thức ấn nút đánh dấu cột mốc về đích sớm.

Chủ tịch HĐQT PVOIL Dương Mạnh Sơn bày tỏ niềm tự hào, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Điều hành và hơn 8.000 cán bộ, người lao động trong và ngoài nước, đặc biệt là đóng góp của PVOIL Singapore. Ông nhấn mạnh, thành quả này đến từ những quyết sách đúng đắn cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động nắm bắt cơ hội của toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT PVOIL Dương Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng và biểu dương tập thể người lao động tại buổi lễ.

Chủ tịch HĐQT đề nghị PVOIL tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đóng góp vào tăng trưởng của PETROVIETNAM và mục tiêu đưa Tập đoàn vào Fortune Global 500.

Từ kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục bứt phá, nâng cao mức vượt kế hoạch trong 45 ngày cuối năm, tận dụng tối đa cơ hội thị trường để gia tăng sản lượng gắn với hiệu quả kinh doanh. Ông cũng ghi nhận điểm sáng trong thực hiện kế hoạch đầu tư, coi đây là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy.

Tổng Giám đốc PVOIL Nguyễn Đăng Trình nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục nâng mức vượt kế hoạch trong 45 ngày cuối năm.

Đối với các lĩnh vực kinh doanh chủ lực và các đơn vị thành viên, Tổng Giám đốc PVOIL chỉ đạo giữ vững quyết tâm, khai thác tốt cơ hội để gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Việc hoàn thành sớm các chỉ tiêu cần trở thành động lực để toàn hệ thống tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Tổng Giám đốc PVOIL cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động thích ứng trước những biến động về cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu. Theo đó, PVOIL cần điều hành linh hoạt, khai thác tối đa lợi thế trong chuỗi giá trị của PETROVIETNAM, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch năm 2027 để củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.