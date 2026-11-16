Em gái Chủ tịch Novaland hoàn tất mua gần 28 triệu cổ phiếu NVL, nâng sở hữu lên hơn 36 triệu cổ phiếu

Hiện tỷ lệ sở hữu của NovaGroup và nhóm người có liên quan đạt hơn 41,81% vốn điều lệ Novaland

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại Novaland (Mã chứng khoán: NVL) công bố ngày 16/11, các giao dịch mua vào của những cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tiếp tục ghi nhận động thái gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp.

Cụ thể, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua thành công gần 28 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 30 triệu cổ phiếu đăng ký, đạt 92,4% khối lượng đã đăng ký mua trước đó, với tổng giá trị giao dịch ước tính hơn 277 tỷ đồng. Phần cổ phiếu còn lại chưa được thực hiện do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do bà Quỳnh nắm giữ tăng từ hơn 8,3 triệu lên hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,499% vốn điều lệ Novaland.

Trước đó, ngày 30/10, Diamond Properties, cổ đông lớn của Novaland và là tổ chức có liên quan đến gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, cũng đã hoàn tất mua 7 triệu cổ phiếu NVL, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 185 triệu cổ phiếu.

Như vậy, thông qua hai giao dịch được công bố, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và Diamond Properties đã mua thêm tổng cộng gần 35 triệu cổ phiếu NVL. Đây là diễn biến đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong bối cảnh Novaland đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính và củng cố nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, trong cùng giai đoạn, một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến Novaland cũng ghi nhận giao dịch bán cổ phiếu.

Cụ thể, NovaGroup bán 3,1 triệu cổ phiếu; bà Cao Thị Ngọc Sương bán 5,9 triệu cổ phiếu; ông Dương Văn Bắc bán 10,6 triệu cổ phiếu; bà Trần Thị Thanh Vân bán 5,3 triệu cổ phiếu và ông Cao Trần Duy Nam bán 7,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, giao dịch của bà Vân và bà Sương chưa thực hiện hết khối lượng đăng ký do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Các giao dịch trên được thực hiện bởi từng cá nhân, tổ chức theo kế hoạch riêng và đã được báo cáo theo quy định về công bố thông tin.

Theo báo cáo kết quả giao dịch của NovaGroup, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup và nhóm người có liên quan đạt hơn 41,81% vốn điều lệ Novaland.

Trong bối cảnh Novaland đang tập trung tháo gỡ pháp lý dự án, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính, những biến động về cơ cấu sở hữu tiếp tục là thông tin được thị trường quan tâm. Đáng chú ý, các giao dịch mua vào quy mô lớn của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và Diamond Properties đã góp phần gia tăng lượng cổ phiếu NVL do hai cổ đông này trực tiếp nắm giữ.

Mới đây nhất, hoạt động tại các dự án của Novaland tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại Victoria Village, chỉ khoảng 4 tháng sau khi bàn giao căn hộ, Novaland đã triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cư dân, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hoàn thiện pháp lý dự án, đồng thời thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho khách hàng.