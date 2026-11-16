Hại thận vì thói quen buổi sáng nhiều người không để ý

Uống nước và vận động nhẹ ngay khi thức dậy giúp bù nước sau một đêm ngủ. Ảnh: Magnific

Theo EatingWell, bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng mặn có thể đang âm thầm gây hại cho thận. Buổi sáng của mỗi người mỗi khác, nhưng với hầu hết, đó là khoảng thời gian rất bận rộn. Vì có ít thời gian, nhiều người chọn các món tiện lợi như sandwich, bánh mì, bánh ngọt hay mì ăn liền. Tuy nhiên, do chứa nhiều natri, những món này có thể gây hại cho thận.

“Hầu hết mọi người không bao giờ cầm lọ muối vào buổi sáng nên cho rằng bữa sáng là bữa ít muối”, ThS.BS Sean Hashmi, hội viên cấp cao Hội Thận học Mỹ, nói.

Nhiều người đã biết thịt xông khói, xúc xích hay bánh sandwich ăn sáng có nhiều muối, nhưng natri còn ẩn cả trong những món không có vị mặn rõ rệt.

Thỉnh thoảng ăn sáng mặn không đáng lo, nhưng nếu đã thành thói quen thì có lẽ đã đến lúc nên thay đổi.

Vì sao bữa sáng nhiều natri có thể hại thận?

Natri trước hết có thể làm tăng huyết áp: khi nạp thêm natri, cơ thể giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng, kéo theo huyết áp tăng.

Huyết áp cao buộc thận phải làm việc vất vả hơn để lọc máu và giữ cân bằng dịch, điện giải. Thận lọc máu qua một mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ, và nhiều năm chịu áp lực cao sẽ khiến những mạch này hẹp lại, yếu đi và cứng dần. Khi mạch máu tổn thương, thận không thải đủ chất thải và dịch thừa, huyết áp vì thế càng tăng, gây thêm tổn thương cho thận. Đây là một vòng xoắn bệnh lý, và giảm natri ở bữa sáng có thể giúp “phanh” vòng xoắn này lại.

Càng phải làm việc nhiều để xử lý natri dư thừa và kiểm soát huyết áp, thận càng dễ bị tổn thương. Dấu hiệu cảnh báo là protein xuất hiện trong nước tiểu, tình trạng được gọi là albumin niệu hoặc protein niệu. Ở người khỏe mạnh, nước tiểu không có protein vì thận đã lọc giữ lại. Nhưng khi thận bị tổn thương do tăng huyết áp hoặc đái tháo đường, một phần protein có thể lọt qua bộ lọc.

Yến mạch, sinh tố tự làm hay sữa chua ăn kèm trái cây tươi là những lựa chọn ít natri cho bữa sáng. Ảnh: Unsplash.

Tin vui là chế độ ăn có thể giúp thận nhẹ gánh. Trong các thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh thận, giảm muối đã làm lượng protein rò rỉ vào nước tiểu giảm khoảng một phần ba. Điều này đáng chú ý vì giảm protein niệu có thể làm chậm quá trình bệnh thận tiến triển thành suy thận.

Bữa sáng nhiều natri còn có thể làm giảm hiệu quả của một số thuốc bảo vệ thận. Điển hình là nhóm thuốc ức chế men chuyển (ACE), vừa hạ huyết áp vừa bảo vệ thận. Nghiên cứu cho thấy ở người bệnh thận mạn tính, các thuốc này hạ huyết áp và giảm protein niệu tốt hơn khi đi cùng chế độ ăn ít natri.

Ăn sáng mặn thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Khi ăn nhiều muối, thận đẩy thêm canxi vào nước tiểu, và lượng canxi này kết hợp với các khoáng chất như oxalat để tạo thành sỏi. Sỏi canxi oxalat là loại sỏi thận phổ biến nhất.

Một cốc nước lọc buổi sáng và vận động nhẹ không chỉ hỗ trợ sức khỏe thận mà còn giúp bạn đón ngày mới năng động, sảng khoái hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Những thói quen buổi sáng tốt cho thận

Trước hết là bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước. Uống đủ nước là việc quan trọng để phòng sỏi thận. Các loại đồ uống “bù nước” buổi sáng đang trở thành một phần của nhiều thói quen chăm sóc sức khỏe và mang lại cảm giác lành mạnh, nhưng thực tế nước lọc thường là tất cả những gì cơ thể, trong đó có thận, cần để bù nước sau một đêm ngủ.

Thứ hai là ưu tiên bữa sáng theo hướng thực vật. Các chế độ ăn giàu thực vật liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn, đồng thời giúp bệnh tiến triển chậm hơn ở người đã mắc. Bạn có thể thử món yến mạch ăn kèm quả mọng và óc chó, hoặc đậu phụ, trứng với rau. Những món này thường chứa ít natri hơn nhiều so với thịt xông khói, xúc xích hay bánh sandwich ăn sáng.

Thứ ba là đo huyết áp trước khi uống cà phê.

Thực phẩm và đồ uống, trong đó có cà phê, có thể làm thay đổi kết quả đo huyết áp. Vì vậy, bạn nên đo ngay khi thức dậy, trước khi dùng caffeine và trước khi uống thuốc buổi sáng để biết con số thực của mình, rồi mới thưởng thức cà phê. Nghiên cứu cho thấy người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn, nên bạn có thể yên tâm dùng một đến hai cốc mỗi ngày, chỉ cần tránh đường, chất tạo ngọt và các thành phần thêm vào.