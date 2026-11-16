Bảo đảm an ninh kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế tư nhân

Gắn phát triển kinh tế tư nhân với bảo đảm an ninh kinh tế

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết, trong tiến trình phát triển đất nước, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là khu vực kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân từng bước được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ được thừa nhận và tạo điều kiện phát triển, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định: Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

Đến nay, ở nước ta đã có một số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn, hoạt động đa ngành nghề, có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế, khu vực như tập đoàn Vingroup, Sungroup, Trường Hải, Hòa Phát, Masan… Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) phát biểu tại hội thảo.

Về năng lực của khu vực kinh tế tư nhân, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang đánh giá, nhìn chung đã có những cải thiện nhất định, khả năng thích ứng trước nhiều biến động của tình hình trong nước và quốc tế, từng bước tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị, cung ứng sản phẩm, dịch vụ khu vực, toàn cầu và khẳng định, bảo vệ thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một số doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực tham gia vào các hoạt động kinh tế quan trọng như: xây dựng sân bay, cảng biển quốc tế, hàng không, xăng dầu, năng lượng…

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và mở rộng các yếu tố đầu vào ngày càng thu hẹp, bộc lộ bất cập, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. "Đây là định hướng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào việc hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế”, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Theo Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, với vị trí, vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển khu vực kinh tế này với bảo đảm an ninh kinh tế. Bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; vừa tạo lập môi trường thuận lợi, an toàn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa khơi thông và phát huy các nguồn lực xã hội. Đồng thời chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý những nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sự phát triển kinh tế tư nhân còn có một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân còn những hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò được kỳ vọng. Những hạn chế này ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế, gây ra khó khăn cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và độc lập, tự chủ.

Cùng đó, một bộ phận doanh nghiệp chưa quan tâm đầy đủ đến trách nhiệm xã hội, đời sống và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn khó khăn. Một số tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân xa rời nhiệm vụ chính trị, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Quang cảnh hội thảo.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính và tính bền vững trong phát triển của một bộ phận doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tài chính, tiền tệ và trật tự, an toàn xã hội. Một số doanh nghiệp mở rộng đầu tư nhanh, hoạt động đa ngành, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn trong khi năng lực quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro chưa theo kịp.

Một số nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng, khai thác các hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp tư nhân để sáp nhập, mua bán thâu tóm; gian lận xuất xứ hàng hóa; đưa công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường vào nước ta. Ngoài ra, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp tư nhân có nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và an ninh, trật tự.

“An ninh kinh tế cần được bảo đảm trong mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực an ninh khác, gắn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp”, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, trong bối cảnh mới, tư duy của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng được phát triển theo hướng an ninh toàn diện, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo và phục vụ phát triển đất nước, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, an ninh, trật tự phải thể hiện rõ vai trò là nền tảng cho phát triển đất nước trong bối cảnh mới.