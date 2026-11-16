Chứng khoán APEC bị phạt gần 700 triệu đồng do nhiều vi phạm khác nhau

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC Securities, HNX: APS). Tổng mức tiền phạt đối với công ty lên tới gần 700 triệu đồng do nhiều vi phạm khác nhau.

Cụ thể, công ty bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán, khi tỉ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu tại các thời điểm 30/6/2026 và 30/9/2026 lần lượt là 27% và 28,53%. Các tỉ lệ trên vượt quá mức 20% theo quy định.

Đồng thời, công ty tiếp tục bị phạt 137,5 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký thay mặt Phòng Tự doanh tại các Tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh số 2007/2026/APS/TT-TD ngày 20/7/2026 và 8/2026/APS/TT-HĐQT ngày 8/6/2026.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt công ty 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán khi không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Công ty cũng bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ khi tổng mức cho vay đối với khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán số 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu vào các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026 và 30/9/2026.

Cuối cùng, mức phạt 187,5 triệu đồng được áp dụng do công ty vi phạm quy định về hạn chế cho vay, cụ thể là cho Kế toán trưởng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần với tổng số tiền 64,46 triệu đồng trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2026 đến 19/8/2026.

Theo đó, tổng số tiền mà công ty cần nộp là 692,5 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chứng khoán APS bị phạt gần 700 triệu đồng do nhiều vi phạm khác nhau (Ảnh minh hoạ).

Về giao dịch đáng chú ý gần đây, ông Nguyễn Đỗ Lăng - nhà sáng lập hệ sinh thái APEC vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS. Sau giao dịch, tỉ lệ nắm giữ của ông Lăng tại APS sẽ giảm từ 14,3% xuống còn 2,25%.

Động thái thoái vốn này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ nặng trong 9 tháng đầu năm 2026 và cổ phiếu đang nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát.

Nguyên nhân APS bị đưa vào diện bị cảnh báo, kiểm soát đến từ việc tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm theo quyết định của sở giao dịch. Ngoài ra, mã này cũng bị cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm tài chính ghi nhận số âm. Hệ quả là cổ phiếu APS hiện không được phép giao dịch ký quỹ.

Tại APS, doanh thu hoạt động quý III/2026 chưa đến 10 tỷ đồng, giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lỗ sau thuế 42,67 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 43,52 tỷ) do danh mục tự doanh sụt giảm mạnh và khoản lỗ đánh giá lại tài sản FVTPL lên tới 54,98 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty tiếp tục lỗ 19,35 tỷ đồng.