Chuyện gì đang diễn ra với ngành công nghệ Mỹ?

Intel đánh mất 140 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một ngày cuối tháng 10. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, vào ngày 30/10, cổ phiếu Intel đã giảm 28,6%, xuống còn 59,66 USD. Cú sụt giảm này đã làm bốc hơi 140 tỷ USD giá trị vốn hóa của Intel chỉ trong một ngày.

Biến động xảy ra ngay sau khi gã khổng lồ công nghệ công bố báo cáo tài chính gây thất vọng, đồng thời đưa ra dự báo ảm đạm về lợi nhuận quý IV và cảnh báo sự suy giảm kéo dài của doanh số bán máy tính cá nhân.

Tính đến hôm 14/11, cổ phiếu Intel vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 62% tính từ đầu năm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 142,35 USD vào ngày 30/6.

Intel bị cổ đông kiện

Trong bối cảnh này, các cổ đông đã trình đơn kiện Intel tại tòa án liên bang San Jose (California), nơi hãng công nghệ Mỹ đặt trụ sở chính.

Đứng đơn trong vụ kiện tập thể này là Hệ thống Hưu trí Cảnh sát và Cứu hỏa TP Southfield, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cho các cổ đông mua cổ phiếu Intel trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 29/10. Mức yêu cầu bồi thường không được tiết lộ.

Đáng chú ý, đơn kiện chỉ đích danh CEO Lip-Bu Tan và Giám đốc Tài chính David Zinsner là những bị đơn, chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ bê bối này.

Hãng công nghệ bị cáo buộc chậm trễ công bố số liệu sụt giảm doanh số PC và lượng hàng tồn kho khổng lồ đang ảnh hưởng đến doanh thu ra sao, đẩy nhà đầu tư vào tình thế bất ngờ và chịu thiệt hại nặng nề.

Cũng theo đơn kiện, các cổ đông cho rằng sự sụt giảm doanh số PC và lượng hàng tồn kho dư thừa còn quan trọng hơn việc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Intel.

Nhóm cổ đông còn chỉ ra một động cơ mờ ám của Intel. Giữa lúc quý III đang chìm trong khó khăn, hãng vẫn tiến hành huy động vốn vào giữa tháng 8, thu lợi nhuận 23 tỷ USD qua hoạt động chào bán cổ phiếu với giá 95 USD/cổ phiếu trước khi sự thật vỡ lở.

Đợt huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh Intel đang có kế hoạch phát triển mảng gia công chip theo hợp đồng, chiến lược kinh doanh quan trọng do CEO Lip-Bu Tan thúc đẩy.

Trước làn sóng chỉ trích từ các cổ đông và nhà đầu tư, phía Intel hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.

Làn sóng bán tháo lan rộng khắp thị trường

Trao đổi với các nhà phân tích trước đó, CEO Intel Lip-Bu Tan bày tỏ thất vọng trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong hoạt động sản xuất, cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ "chưa từng có tiền lệ" và những tác động khiến thị trường PC suy yếu.

"Chúng ta cần khẩn trương giải quyết những thách thức này", ông Tan nhấn mạnh.

Giống như nhiều "ông lớn" công nghệ khác, Intel đã đầu tư mạnh vào sản xuất, nhưng sự gián đoạn chuỗi cung ứng khiến họ bỏ lỡ cơ hội vàng từ cơn sốt chip trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, đà leo thang của giá bộ nhớ đã đẩy giá thành máy tính cá nhân trở nên đắt đỏ hơn, làm sụt giảm sức mua của thị trường.

Ngành công nghệ Mỹ còn đối diện thách thức mới khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Kết quả này đã châm ngòi cho một đợt bán tháo diện rộng nhắm vào các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), khiến chỉ số Nasdaq sụt giảm mạnh nhất trong vòng 19 tháng.

Giới đầu tư hiện đứng ngồi không yên trước viễn cảnh đảng Dân chủ sẽ thắt chặt các chính sách pháp lý đối với ngành công nghệ này, đặc biệt là các quy định về việc xây dựng trung tâm dữ liệu và khả năng bị cắt giảm các khoản ưu đãi thuế.

Theo cập nhật của Reuters, chỉ số Nasdaq-100 đã giảm 2%, "thổi bay" khoảng 800 tỷ USD vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp. Trong khi chỉ số Philadelphia Semiconductor (SOX) giảm 5,1%, "bốc hơi" hơn 560 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch.

Tình hình càng khó khăn hơn khi Jensen Huang rơi vào bê bối. Ngày 14/11 vừa qua, khi Huang từ chức khỏi vị trí CEO Nvidia, cổ phiếu của CoreWeave và Nebius (những doanh nghiệp được Nvidia hậu thuẫn) ghi nhận mức giảm lần lượt 8,8% và 9%.

Nhóm cổ phiếu chip cũng không ngoại lệ. Sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, AMD sụt giảm tới 10,7%, trong khi Broadcom cũng mất đà và giảm 5,9% dưới sức ép bán tháo trên diện rộng.

Đồng thời, cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology sụt giảm 5%, còn các tên tuổi lớn trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu như Western Digital và SanDisk cũng lần lượt sụt giảm 6,6% và 8,1%.

Bên cạnh đó, nhóm sản xuất thiết bị quang học gồm Lumentum và Coherent, cùng các nhà sản xuất máy chủ AI hàng đầu như Dell và HPE, đều chìm trong sắc đỏ với mức sụt giảm từ 5,3% đến 9%.