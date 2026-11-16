Tầm nhìn đô thị sáng tạo trong chiến lược phát triển Hà Nội
Chiều sâu văn hiến là nền tảng, sức sáng tạo là động lực để Hà Nội định hình diện mạo và vị thế của một Thủ đô hiện đại. Trong chiến lược phát triển mới, xây dựng đô thị sáng tạo không chỉ là cách phát huy giá trị di sản, mà còn là hướng đi để chuyển hóa nguồn lực văn hóa, tri thức và con người thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tam-nhin-do-thi-sang-tao-trong-chien-luoc-phat-trien-ha-noi-246261116192008055.htm