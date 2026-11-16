Tầm nhìn đô thị sáng tạo trong chiến lược phát triển Hà Nội

Ngày 16-11, Ban CHQS phường Hạ Long (TP Quảng Ninh) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Lý (trú tại khu phố Hồng Hà 2) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.