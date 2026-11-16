Cần Thơ xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2045, hướng tới tăng trưởng hai con số

Chiều 16/11, UBND TP Cần Thơ làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty McKinsey & Company về xây dựng chiến lược phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc, chiều 16/11.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, Cần Thơ sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế về kinh tế biển, nước lợ và nước ngọt. Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch thời gian qua còn chậm, chưa huy động hiệu quả các nguồn lực, khiến tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Thành phố được Trung ương xác định là trung tâm động lực, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với các lĩnh vực chủ lực như logistics, giáo dục - đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp chế biến nông sản.

Theo ông Tuyên, đến năm 2030, quy mô GRDP thành phố dự kiến khoảng 717.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội ước gần 300.000 tỷ đồng. Trong khi đó, thu ngân sách năm 2026 dự kiến khoảng 29.000 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 30.000 tỷ đồng và thành phố vẫn nhận trợ cấp từ Trung ương.

Vì vậy, chiến lược phải xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư theo từng năm, giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; chú trọng khả năng huy động nguồn lực doanh nghiệp, khu vực tư nhân, bảo đảm tính khả thi.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày những vấn đề tập trung vào quy hoạch TP Cần Thơ.

Theo khung nghiên cứu của McKinsey & Company, chiến lược tập trung vào 4 động lực gồm chế biến thực phẩm, nông sản và thủy sản; dịch vụ logistics và cửa ngõ trung chuyển; năng lượng và công nghiệp xanh; hạ tầng số và dữ liệu.

Đơn vị tư vấn sẽ tập trung giải quyết 5 vấn đề: định vị vai trò Cần Thơ trong vùng và cả nước; xác định động lực tăng trưởng chủ chốt; đề xuất giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5 - 11%; lựa chọn dự án có tính xúc tác và thu hút nhà đầu tư chiến lược; xây dựng phương án huy động vốn cho các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu kế thừa các quy hoạch hiện hành, trong đó có Quy hoạch 3639 và các quy hoạch chung; làm rõ hai nội dung cốt lõi là động lực tăng trưởng của Cần Thơ sau hợp nhất và danh mục công trình, dự án cần ưu tiên để hình thành các cực tăng trưởng, phù hợp khả năng huy động nguồn lực thực tế.

Lộ trình nghiên cứu dự kiến kéo dài 8 tuần. Hai tuần đầu đánh giá hiện trạng, lợi thế và thách thức của thành phố, tham khảo kinh nghiệm ít nhất 3 đô thị ven sông, ven biển trên thế giới. Bốn tuần tiếp theo xác định 4 trụ cột chiến lược, xây dựng 16 ý tưởng đột phá và chọn 8 ý tưởng khả thi để phân tích chuyên sâu. Hai tuần cuối hoàn thiện kế hoạch hành động, thứ tự ưu tiên dự án, cơ chế huy động vốn và các chỉ số đánh giá hiệu quả.

Hoàn thành nghiên cứu trước Tết Nguyên đán 2027 Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND tham mưu văn bản đề nghị Petrolimex tài trợ sản phẩm nghiên cứu chiến lược phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thành phố tiếp nhận sản phẩm do Petrolimex đặt hàng McKinsey thực hiện, không tiếp nhận kinh phí trực tiếp. Sở Xây dựng tham mưu thành lập Tổ giúp việc, đồng thời làm đầu mối đôn đốc các sở, ngành cung cấp dữ liệu. Hồ sơ đầu vào phải được tổng hợp trong 3 ngày, chậm nhất ngày 19/11 và hoàn tất trong tháng 11/2026. Dự kiến đầu tháng 12, McKinsey triển khai nghiên cứu trong khoảng 8 tuần, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Petrolimex tiếp tục hỗ trợ chi phí thuê McKinsey tư vấn xây dựng chiến lược. Trước đó, tập đoàn đã tài trợ 25 tỷ đồng xây dựng Di tích Bòng Binh (Cờ Đỏ), đồng thời phối hợp di dời các cửa hàng xăng dầu phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng.