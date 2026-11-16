Chốt phiên 16/11: VN-Index tăng gần 2 điểm, hơn 200 cổ phiếu giảm giá

Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch đầu tuần 16/11 với diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2026, VN-Index tăng 1,96 điểm, tương đương 0,11%, lên 1.736,89 điểm. Trong phiên, chỉ số từng vươn lên 1.753,01 điểm trước khi thu hẹp phần lớn mức tăng vào cuối ngày.

Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 216 mã giảm, trong khi chỉ có 97 mã tăng và 51 mã đứng giá theo thống kê của VNDIRECT. Diễn biến này cho thấy mức tăng của chỉ số chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì lan rộng trên thị trường.

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN CHỐT PHIÊN 16/11/2026

Dữ liệu chốt phiên giao dịch ngày 16/11/2026.

Động lực tăng điểm đáng chú ý đến từ VIC, tăng 2,06%, cùng MCH tăng 5,26% và DMX tăng 3,20%. Một số cổ phiếu khác như LPB tăng 2,48%, SSB tăng 2,33% và VHM tăng 0,48%, góp phần hạn chế mức suy giảm của chỉ số khi áp lực bán gia tăng.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều mã điều chỉnh. TCB giảm 2,52%, VPB giảm khoảng 1,8%, HDB giảm 1,33% và CTG giảm 0,95%. Nhóm chứng khoán cũng chịu sức ép khi SSI giảm 1,73%. Cổ phiếu công nghệ FPT giảm 1,40%, trong khi GMD mất khoảng 3,1%.

Chỉ số VN30 giảm 0,66 điểm, xuống 1.844,25 điểm. Trong rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, có 17 mã giảm, 8 mã tăng và 5 mã đứng giá. VNMidcap giảm 1,21%, còn VNSmallcap giảm 0,99%.

Sự phân hóa thể hiện rõ qua các chỉ số ngành. Nhóm bất động sản tăng 1,34%, trong khi nhóm tài chính giảm 0,84%, công nghiệp giảm 1,56% và công nghệ thông tin giảm 1,13%.

Thanh khoản giảm, khối ngoại mua ròng nhẹ

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý của phiên giao dịch đầu tuần. Theo thống kê của HoSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 453,6 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 8.587 tỷ đồng, giảm 12,6% so với phiên trước.

Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 120,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.337 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch toàn sàn HoSE đạt khoảng 11.923 tỷ đồng.

LPB dẫn đầu về khối lượng giao dịch với hơn 56,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Các vị trí tiếp theo thuộc về SHB với 28,18 triệu cổ phiếu, VIX với 27 triệu cổ phiếu, SSI với 18,27 triệu cổ phiếu và TPB với 15,39 triệu cổ phiếu.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tương đối cân bằng. Trên HoSE, khối ngoại mua vào khoảng 1.417 tỷ đồng và bán ra 1.396 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng khoảng 21 tỷ đồng.

VIC đứng đầu danh sách được mua ròng với khoảng 116,8 tỷ đồng. Tiếp đến là MSN với 62,3 tỷ đồng, KDH với 41,3 tỷ đồng, VNM với 40,7 tỷ đồng và LPB với 33,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán, FPT chịu áp lực lớn nhất khi bị bán ròng hơn 163 tỷ đồng. Các mã VCB, VPB, BID và ACB cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 37 đến 53 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,07 điểm xuống 254,91 điểm, với giá trị giao dịch khoảng 501 tỷ đồng. Trái lại, UPCoM-Index tăng 0,74 điểm, tương đương 0,61%, lên 122,13 điểm.

Phiên 16/11 khép lại với sự chênh lệch đáng kể giữa điểm số và diễn biến giá cổ phiếu. VN-Index giữ được mức tăng gần 2 điểm, nhưng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cùng nhiều mã ngân hàng, chứng khoán đồng loạt suy yếu. Thanh khoản khớp lệnh giảm, trong khi lực mua tập trung vào một số mã vốn hóa lớn.