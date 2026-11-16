Algeria lần đầu vượt Nga, trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho EU

Khu dự trữ nhiên liệu tại một cảng biển Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Algeria lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 10/2026, vượt qua Nga nhờ lượng giao hàng tăng mạnh, trong bối cảnh thị trường khí đốt châu Âu đang điều chỉnh nguồn cung và tìm kiếm các đối tác thay thế.

Theo số liệu của nền tảng nghiên cứu chuyên ngành năng lượng Attaqa, Algeria đã xuất khẩu 706.000 tấn LNG sang EU trong tháng 10, tăng 117% so với mức 325.000 tấn của tháng trước đó và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng hàng này chiếm 8,3% tổng nhập khẩu LNG của EU, đưa Algeria vượt Nga, nước chỉ cung cấp khoảng 700.000 tấn trong cùng tháng.

Mỹ tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp LNG lớn nhất cho EU với 5,98 triệu tấn, tăng 21% so với tháng Chín và chiếm gần 70% tổng lượng nhập khẩu của khối.

Nga đứng thứ ba với khoảng 700.000 tấn, giảm 10% so với tháng trước và 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Nigeria và Na Uy lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với 407.000 tấn và 353.000 tấn.

Sự vươn lên của Algeria diễn ra khi nguồn cung từ một số đối tác truyền thống của châu Âu gặp khó khăn.

Qatar không ghi nhận chuyến hàng LNG nào tới EU trong tháng 10, kéo dài tình trạng gián đoạn từ tháng 5/2026, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gặp trở ngại. Trong khi đó, xuất khẩu LNG của Nga sang EU tiếp tục suy giảm.

Trước đó, Algeria đã giữ vị trí thứ hai trong danh sách các nhà cung cấp khí đốt cho EU qua đường ống, chủ yếu nhờ các tuyến vận chuyển kết nối với Italy và Tây Ban Nha.

Việc vươn lên vị trí thứ hai về LNG trong tháng 10 giúp nước này củng cố vai trò trên cả hai kênh cung ứng khí đốt chủ yếu cho thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường LNG EU, còn khả năng duy trì thứ hạng của Algeria sẽ phụ thuộc vào năng lực khai thác, hóa lỏng, xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ khí đốt trong nước./.