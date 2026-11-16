Iran tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bằng UAV

Máy bay không người lái của Iran. Ảnh: WANA

Theo báo Guardian, nhiều tiếng nổ vang lên trên bầu trời quốc gia vùng Vịnh này hôm 15/11. Đây là vụ tấn công bằng UAV thứ hai của Iran trong vòng 3 ngày, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, tại Yemen, các đồng minh Houthi của Iran đã tiến quân chống lại lực lượng ủng hộ chính phủ ở miền Nam, mở ra khả năng thiết lập một tuyến đường tiến về thành phố Aden. Iran cũng tuyên bố một quả thủy lôi đã đánh chìm một siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Những diễn biến này càng làm suy giảm hy vọng về khả năng đạt được đột phá ngoại giao trong khu vực.

Hãng WANA đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng 6 UAV vào một hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa để đáp trả những "hành động thù địch của Mỹ". Tuy nhiên, giới chức Bahrain cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn những UAV trên trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Bahrain. Video: IRGC/WANA

Theo IRGC, cuộc tập kích bằng UAV trên nằm trong giai đoạn 2 của chiến dịch đáp trả hành động gây hấn của quân đôi Mỹ. Lực lượng này tuyên bố số lượng UAV được triển khai nhằm vào các mục tiêu Mỹ đã tăng lên so với giai đoạn trước.

Tại cuộc họp báo ở Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đáp trả mọi hành động gây hấn quân sự của Mỹ hoặc các quốc gia khác.

Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công mới nhất có cho thấy Iran thay đổi lập trường trong bối cảnh đàm phán với Mỹ đình trệ hay không, ông Baghaei nói Tehran "không chờ đợi bất kỳ ai" và đang tập trung vào vấn đề an ninh của mình.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong đó có đảo Qeshm tại eo biển Hormuz.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump mô tả các cuộc tấn công này là quy mô nhỏ đồng thời cho biết Ảrập Xêút và một số quốc gia vùng Vịnh khác đã cảnh báo ông không nên tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn.