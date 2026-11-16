Vĩnh Hoàn sắp chi 628 tỷ đồng trả cổ tức, cao nhất trong 8 năm qua

Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/11, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đã chính thức thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 10/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/12/2026. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính của công ty đến ngày 30/6/2026.

Với hơn 209,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến chi khoảng 628 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh, hiện đang nắm giữ 94,98 triệu cổ phiếu, tương đương 45,35% vốn, dự kiến sẽ nhận về khoảng 285 tỷ đồng.

"Nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất trong vòng 8 năm qua (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, đây là mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2018. Trong giai đoạn 2019-2025, tỉ lệ cổ tức tiền mặt được ghi nhận ở mức 20% mệnh giá mỗi năm. Riêng năm 2018, doanh nghiệp ghi nhận mức cổ tức kỷ lục với 40%.

Mức chi trả cổ tức năm nay trên thực tế đã được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của doanh nghiệp. Đây là mức chi trả đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục năm 2026 với 14.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với kết quả năm 2025.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho VHC thay đổi đăng ký niêm yết, giảm 15 triệu cổ phiếu do mua lại làm cổ phiếu quỹ. Sau thay đổi, số lượng cổ phiếu VHC niêm yết giảm từ hơn 224,45 triệu đơn vị xuống còn hơn 209,45 triệu đơn vị, tương ứng giá trị theo mệnh giá giảm 150 tỷ đồng. Việc thay đổi niêm yết này có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, VHC ghi nhận doanh thu thuần 3.317 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 229 tỷ đồng, giảm một nửa so với mức 455 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lợi nhuận gộp thu hẹp, doanh thu tài chính giảm đáng kể trong khi chi phí tài chính tăng mạnh từ 22 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VHC đạt 9.665 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Với mục tiêu doanh thu cả năm 14.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 69% kế hoạch sau ba quý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 14.378 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.028 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.401 tỷ đồng xuống còn 1.900 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 2.624 tỷ đồng.

Điểm nổi bật hơn nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Khoản mục này tăng từ 97 tỷ đồng đầu năm lên 578 tỷ đồng vào cuối tháng 9, gấp gần 6 lần. Tại ngày 30/9, khoản mục này chủ yếu gồm chi phí xây dựng nhà máy và văn phòng 289 tỷ đồng, mua sắm tài sản cố định 253 tỷ đồng và chi phí cho các ao nuôi cá 35 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của Vĩnh Hoàn đạt 4.334 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 3.969 tỷ đồng và nợ dài hạn với 366 tỷ đồng.