Tuyển Việt Nam khi chia tay HLV Kim Sang Sik

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang về hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp, giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027 bằng thành tích toàn thắng ở vòng loại cuối. Tìm được người thay thế không phải điều bất khả thi, nhưng duy trì những thành quả đã có và tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến lên mới là thách thức lớn.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik đã tạo ra dấu ấn rõ rệt. Ông giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, sau đó bảo vệ thành công danh hiệu ở năm 2026. Đặc biệt, đội tuyển đánh bại Thái Lan trong cả hai trận chung kết, lần lượt với tổng tỷ số 5-3 và 4-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một HLV đưa đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Không chỉ thành công ở đội tuyển quốc gia, ông Kim còn cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, đạt 18 điểm tuyệt đối ở vòng loại cuối.

Nếu chia tay HLV Kim Sang Sik sau tháng 2/2027, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với một cuộc chuyển giao quan trọng. Ảnh: VFF

Những kết quả này cho thấy HLV Kim Sang Sik đã xây dựng được sự kết nối giữa đội tuyển quốc gia và U23. Ông có thời gian theo dõi các cầu thủ, hiểu năng lực từng vị trí và nắm bắt đặc điểm của bóng đá Việt Nam. Nếu chia tay, người kế nhiệm sẽ phải bắt đầu quá trình đánh giá lực lượng, lựa chọn nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật mới. Đó là công việc cần thời gian, đặc biệt khi đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ cần được phát triển thành trụ cột.

Khó khăn tiếp theo nằm ở mục tiêu chuyên môn. Tại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen. Đây là bảng đấu có những đối thủ mạnh, đòi hỏi đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, thể lực và lực lượng. VFF

Nếu thay HLV, tuyển Việt Nam sẽ phải thích nghi với triết lý và cách vận hành của một ban huấn luyện mới. Trong bóng đá, thay đổi HLV không đồng nghĩa đội bóng chắc chắn sa sút, nhưng quá trình chuyển giao luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Một nhà cầm quân mới có thể mang đến cách tiếp cận khác, song cũng cần thời gian để hiểu cầu thủ và tạo dựng sự ăn ý.

Xa hơn, vòng loại World Cup 2030 sẽ là mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Đây không phải chiến dịch có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn. Đội tuyển cần một kế hoạch dài hạn về nhân sự, lối chơi và phát triển lực lượng kế cận. Nếu tiếp tục thay đổi HLV, VFF sẽ phải tính toán cách bảo đảm tính liên tục giữa các giai đoạn, tránh để đội tuyển liên tục bắt đầu lại từ đầu.

Thực tế, VFF có thể tìm HLV giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc các nền bóng đá khác. Tuy nhiên, hồ sơ chuyên môn tốt không đồng nghĩa với khả năng thành công tại Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đã có hơn hai năm làm việc, hiểu cầu thủ và chứng minh năng lực bằng những danh hiệu cụ thể. Người kế nhiệm sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu tương tự, đồng thời tạo ra bước tiến mới ở đấu trường châu lục.

Vì vậy, nếu không thể gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam chắc chắn phải đối diện với một giai đoạn chuyển tiếp nhiều thử thách. Sau hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp và tấm vé dự Asian Cup bằng thành tích toàn thắng, bóng đá Việt Nam đang có nền tảng để hướng đến những mục tiêu lớn hơn.