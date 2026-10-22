Đón các anh về

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn, qua khảo sát tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, với tổng số 2.983 phần mộ, có 353 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang: Đình Lập (20 mộ), Cao Lộc (139 mộ), Bản Trại (52 mộ) và Bông Lau (142 mộ).

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở và thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ Nông Văn Băng (quê quán xã Quốc Khánh) về quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Trại (xã Kháng Chiến) ngày 27/9/2026

Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở; các khâu từ rà soát, khảo sát, khai quật, lấy mẫu đến bảo quản, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đều được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Đến nay, các đơn vị liên quan đã hoàn thành khai quật tại 4/4 nghĩa trang có phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong đó, 223 phần mộ đã lấy được mẫu. Các mẫu thu thập được đã bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế để giám định.

Tại xã Kháng Chiến, Nghĩa trang liệt sĩ Bản Trại có 52 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ông Tô Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Kháng Chiến thông tin: Xã đã phối hợp tổ chức khai quật 52 phần mộ, lấy được 33 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định. Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan. Cấp ủy, chính quyền xã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bên cạnh việc khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên cơ sở sơ đồ nghĩa trang dã chiến được lưu trữ tại Bộ CHQS tỉnh và thông tin do thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh cung cấp.

Ngày 11/10/2026, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quốc Khánh tổ chức khai quật, cất bốc, lấy mẫu và số hóa thông tin 15 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, gồm 14 mộ ở khu đồi Pò Đồn và 1 mộ ở khu đồi Pò Đeng.

Anh Ngọc Thiên Sơn, dân quân thường trực xã Quốc Khánh chia sẻ: Tôi thấy rất vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là công việc có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Cùng với công tác tìm kiếm, xác minh thông tin, các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình đã phối hợp quy tập 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại một số nghĩa trang trên địa bàn, tạo điều kiện để thân nhân thăm nom, chăm sóc phần mộ.

Chị Lăng Thị Dần, sinh năm 1974, thôn Nà Phải, xã Na Dương, cháu dâu của liệt sĩ Vi Văn Èo cho biết: Bác tôi hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Phần mộ của bác trước đây ở khu vực Đèo Giang, thôn Hang Ủ, xã Xuân Dương, nay đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, xã Lộc Bình. Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn các cấp, ngành, lực lượng chức năng đã quan tâm quy tập để bác được trở về nơi an nghỉ trang trọng, thuận tiện cho con cháu đến thăm viếng, hương khói.

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ sẽ còn tiếp tục được các cấp, ngành, lực lượng chức năng và Nhân dân nối dài bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi phần mộ được quy tập, mỗi mẫu hài cốt được giám định đều thắp lên hy vọng tìm lại tên tuổi, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.