TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 121 hài cốt liệt sĩ trong đợt 2 tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 28/10, phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 28/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt

Tính đến hết ngày 28/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 28/10, phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế cả đợt, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 121 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 852 hài cốt liệt sĩ

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 819 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.