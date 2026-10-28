Dinh Độc Lập - Nơi kiến trúc kể chuyện lịch sử

Sương mù chưa kịp tan trên đỉnh Pờ Sì Ngài, hơi lạnh của đêm đại ngàn vẫn còn lãng đãng vắt ngang sườn đồi Tả Lèng, Séo Pa Cheo, nhưng nhịp sống tại xã vùng cao Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) đã rộn rã từ mờ sáng. Không còn vẻ tĩnh lặng, hiu hắt của một "vùng trũng" kinh tế đặc biệt khó khăn ngày nào, âm thanh đánh thức bản làng hôm nay là tiếng máy xúc rền vang đang bạt núi mở đường, là tiếng nói cười xôn xao dưới những tán lê, tán na cành lá xum xuê nơi Cửa Cải, Bản Giàng, và cả âm vang rộn ràng của những đội văn nghệ chuẩn bị đón khách phương xa. Chạm mốc năm 2026, Bản Xèo đang viết nên một "kỳ tích" giảm nghèo bằng những bước đi bám rễ sâu vào thực tiễn. Ở đó, những đồng vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia không nằm trên giấy, mà đã thực sự hóa thành sinh kế, quyện hòa cùng khát vọng vươn lên bứt phá của đồng bào nơi rẻo cao.