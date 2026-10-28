Dinh Độc Lập - Nơi kiến trúc kể chuyện lịch sử
Ngày 28/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên 24/11/2026. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 60 năm khánh thành Dinh Độc Lập, giới thiệu hành trình hình thành công trình kiến trúc tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dinh-doc-lap-noi-kien-truc-ke-chuyen-lich-su-post1398043.html