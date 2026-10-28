Nhịp sống thường ngày phía sau những chuồng nuôi ở công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) là địa điểm vui chơi, tham quan quen thuộc của người dân Thủ đô. Sau hơn 50 năm hoạt động, công viên đang đứng trước yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, trong đó có định hướng cải thiện cảnh quan và điều kiện nuôi dưỡng động vật.

Ghi nhận tại Công viên Thủ Lệ, dù là ngày trong tuần, công viên vẫn đón nhiều đoàn học sinh tới tham quan. Nơi đây đang chăm sóc khoảng hơn 600 cá thể của gần 90 loài động vật khác nhau.

Tại khu vực chuồng hà mã, nhân viên chăm sóc tỉ mỉ kiểm tra từng khẩu phần cỏ tươi, rau củ quả trước khi đưa vào khu vực ăn. Chú hà mã con mang tên Mã Nam được sinh tại công viên Thủ Lệ vào năm 2024. Hiện nay, mẹ con hà mã vẫn được chăm sóc theo tiêu chuẩn ăn 3 bữa mỗi ngày, kết hợp giữa thức ăn thô và thức ăn tinh.

Tại khu vực chăm sóc linh trưởng, niềm vui lớn của Vườn thú Hà Nội thời gian qua là chú vượn đen má trắng con tròn 1 tuổi (sinh tháng 10-2025). Đã qua giai đoạn sơ sinh nhạy cảm, chú vượn nhỏ hiện rất nhanh nhẹn dưới sự theo dõi sát sao của các "bảo mẫu".

Các loại thức ăn đều trải qua khâu kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi chia thành từng phần riêng biệt cho từng cá thể.

Nhân viên cẩn trọng đưa thức ăn vào khu vực chuồng nuôi. Quy trình này đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động khi chăm sóc các loài thú nguy hiểm.

Chú hổ tiếp nhận khẩu phần ăn trong không gian đã được làm vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. Sức khỏe của đàn thú là phần thưởng lớn nhất cho những giọt mồ hôi của các công nhân chăm sóc.

Công viên Thủ Lệ còn là không gian giáo dục trải nghiệm ý nghĩa cho trẻ em. Tại khu vực thú hiền lành, các em nhỏ hào hứng tương tác và tự tay cho chú cừu thân thiện ăn cỏ tươi.

Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng động vật và không gian phục vụ nhân dân, Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch công viên theo hướng "vừa đóng vừa mở": 70% diện tích (13,5ha) dỡ rào chắn tạo không gian mở công cộng, 30% diện tích (5,4ha) làm khu bảo tồn động vật có kiểm soát với rào chắn sinh thái hiện đại.

Theo quy hoạch, công viên Thủ Lệ sẽ có diện mạo mới, tăng khả năng tiếp cận không gian xanh và thay đổi cách thức tương tác với động vật.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội Nguyễn Minh Quyết, một trong những thay đổi lớn của công viên Thủ Lệ sẽ nằm ở phân khu chuồng chim. “Hiện tại đang ở giai đoạn lấy ý kiến, chúng tôi đề xuất cải tạo chuồng chim thành không gian lớn có lưới bao quanh, tương tự mô hình công viên Bird Paradise (Singapore); bố trí cầu cạn để du khách quan sát voi, thú móng guốc từ trên cao, tiếp cận gần hơn với động vật mà vẫn bảo đảm an toàn".

Ông Nguyễn Minh Quyết cho biết thêm, định hướng mở rộng vườn thú theo mô hình bán hoang dã đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn rất cao. Rủi ro thú sổng chuồng ít khi đến từ yếu tố chủ quan mà thường do thiên tai khách quan (như bão lớn làm cây đổ gãy đè hỏng hàng rào bảo vệ). Các tình huống này cũng được tính đến để xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất.