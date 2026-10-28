Cà Mau kích cầu du lịch gắn với Festival Tôm lần thứ II năm 2026

Sự kiện là đòn bẩy quan trọng nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, nâng cấp hạ tầng dịch vụ và định vị thương hiệu du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đất Mũi.

Đền thờ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (ấp Mũi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Liên kết không gian du lịch, đa dạng hóa trải nghiệm

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau và Chương trình trọng điểm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuỗi sự kiện mang chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21 - 25/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của chuỗi truyền thông là Chương trình nghệ thuật Khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II và Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Song song đó, diện mạo đô thị tại các trục giao thông chính và khu vực công cộng cũng được chỉnh trang trực quan với hai cổng chào, 15 tấm pa-nô lớn, 400 cờ đuôi cá, cùng hệ thống cụm pa-nô được trùng tu, sửa chữa đồng bộ, tạo không khí lễ hội rực rỡ.

Để kích cầu du lịch thực chất, Cà Mau đặt mục tiêu vận động tối thiểu 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia chương trình kích cầu và công bố chính sách ưu đãi.

Phối hợp doanh nghiệp lữ hành xây dựng, hoàn thiện và công bố tối thiểu 5 tour du lịch (bao gồm: tour Đất Mũi 1 ngày; tour U Minh 1 ngày; tour kết hợp dự sự kiện và tham quan Đất Mũi 2 ngày 1 đêm; tour liên tuyến Bạc Liêu - Hiệp Thành - Đất Mũi - U Minh 3 ngày 2 đêm; tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và quy trình nuôi tôm) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm, các điểm đến của tỉnh.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi).

Cùng với đó, tổ chức một không gian thông tin, tư vấn du lịch tại khu vực Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm; xây dựng, công bố ít nhất một danh mục tổng hợp chương trình ưu đãi, tour, tuyến, điểm đến và thông tin liên hệ của các đơn vị tham gia kích cầu.

Các sản phẩm du lịch trọng tâm được thiết kế theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm: Du lịch sinh thái - trải nghiệm thiên nhiên: Khám phá Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm kết hợp mô hình sinh thái bền vững.

Du lịch văn hóa - kết nối liên vùng đến các điểm văn hóa, tâm linh tiêu biểu của tỉnh như: Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Xiêm Cán, Quần thể Phật bà Nam Hải, thưởng thức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ… tham quan, trải nghiệm vùng nuôi tôm sinh thái, thu hoạch sản vật và thưởng thức ẩm thực đặc sản ở Đất Mũi.

Nhằm mở rộng thị trường khách nội địa, tỉnh sẽ tổ chức các không gian quảng bá, xúc tiến du lịch tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, đồng thời làm việc với hơn 150 doanh nghiệp lữ hành lớn (như Vietravel, Saigontourist, Bến Thành Tourist...) để đưa Cà Mau thành điểm đến chiến lược trong hành lang du lịch ĐBSCL cuối năm 2026.

Du khách tham quan nhà "Công tử Bạc Liêu" (phường Bạc Liêu).

Thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư hạ tầng và logistics ngành tôm

Tại khu vực diễn ra sự kiện chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau sẽ bố trí Không gian thông tin, tư vấn du lịch ứng dụng công nghệ quét mã QR, tích hợp bản đồ số và ấn phẩm điện tử giúp du khách dễ dàng tra cứu dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, chương trình tour và danh mục ưu đãi.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các chính sách kích cầu phải cụ thể, minh bạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Các hoạt động khảo sát (Famtrip/Presstrip) không chỉ phục vụ sự kiện trước mắt mà phải hướng tới xây dựng các tour, tuyến vận hành ổn định lâu dài, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026 nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam và văn hóa, con người vùng đất Cà Mau.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc).

"Đặc biệt là quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu và định hướng phát triển của tỉnh; khẳng định vị thế, thương hiệu Tôm Cà Mau, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành tôm, hướng đến phát triển xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế; trong đó chú trọng quảng bá các mô hình nuôi tôm bền vững, tiêu biểu như tôm sinh thái, tôm - lúa", ông Dương thông tin.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông qua các sự kiện nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau, các giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, du lịch và các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Qua đó, tạo cơ hội kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà khoa học, nhà đầu tư và người nuôi tôm; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển ngành tôm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kỳ vọng sự kiện là dịp thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư vào công nghệ cao, hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và logistics ngành tôm; mở rộng thị trường, kết nối giao thương trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đến tỉnh đạt khoảng 7,2 triệu lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ, đạt 102,5% kịch bản; khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 108.480 lượt, tăng 3,5%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 7.637 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt khoảng 102% kịch bản và 80% kế hoạch năm. Trong quý IV/2026, tỉnh Cà Mau phấn đấu đón khoảng 1,6 triệu lượt khách; tổng thu khoảng 2.055 tỷ đồng. Cả năm phấn đấu đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 8,2%; khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 135.000 lượt, tăng 3%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 9.692 tỷ đồng, tăng 12,8%.