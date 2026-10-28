Khánh Hòa: Xác minh địa điểm chôn cất 2 liệt sĩ ở xã Công Hải

Theo thông tin từ địa phương, qua sự chỉ dẫn của các nhân chứng, đoàn khảo sát đã tiếp cận vị trí được xác định là nơi chôn cất 2 liệt sĩ Pi Năng Bê (sinh năm 1927) và Katơr Xí (sinh năm 1951).

Tại khu vực này, đoàn tiến hành cắm mốc, khoanh vùng và phát quang cây bụi để phục vụ việc khảo sát, xác minh thực địa. Đây là bước quan trọng nhằm làm rõ thông tin về phần mộ, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau đợt khảo sát, địa phương sẽ tiếp tục đối chiếu các thông tin thu thập được, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, xã Xuân Hải, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Vị trí được xác định nơi chôn hài cốt 2 liệt sĩ Pi Năng Bê và Katơr Xí tại khu vực Gộp Đá Trắng, thôn Phước Chiến.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Riêng 25 hài cốt được an táng trong đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại 11 xã, phường, trong đó có xã Công Hải.

Trên thực tế, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh dần phai mờ và số lượng nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ còn thiếu, phân tán, gây trở ngại cho quá trình xác minh.

Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, xác minh dấu tích chiến tranh, từng bước xác định những khu vực còn hài cốt liệt sĩ.