Con trâu khổng lồ nặng 1360kg được trả 3,8 tỷ đồng

Con trâu cao 1,72m tên là Chao Thong Lo nổi bật hơn hẳn những con trâu khác với vóc dáng oai vệ và thân hình vạm vỡ, nặng tới 1360kg.

Con vật khổng lồ này cao hơn cả Jaruphong Masmaen, chủ nhân của nó, tại Lễ hội đua trâu thường niên lần thứ 155 ở Chonburi, Thái Lan, vào ngày 25/10.

Con trâu khổng lồ được trả giá trới 5 triệu baht (3,8 tỷ đồng). Ảnh: Tnews

Jaruphong, chủ trang trại Maphrao Daeng, cho biết ông đã mua con trâu khi nó mới 7 tháng tuổi với giá 150.000 baht (114 triệu đồng).

Ông cho biết đã nhận được những lời đề nghị mua con trâu lên tới 5 triệu baht (3,8 tỷ đồng).

Ông nói: "Tôi đã chăm sóc Chao Thong Lo rất tốt và đó là lý do tại sao nó lớn lên thành một con trâu to lớn và ấn tượng như vậy.

Có người từng đề nghị tôi tới 5 triệu baht (3,8 tỷ đồng) để mua nó, nhưng tôi đã từ chối vì tôi có mối quan hệ gắn bó với nó. Tôi cũng tin rằng con trâu còn có thể lớn hơn nữa, vì vậy tôi muốn tiếp tục nuôi và xem nó có thể phát triển đến đâu".

Chao Thong Lo gây chú ý với vóc dáng oai vệ. Ảnh: Tnews

Khoảng 1.400 con trâu đã tham gia lễ hội năm nay, một điểm thu hút khác là cặp trâu lùn bạch tạng 1 tuổi được mua với giá 500.000 baht (382 triệu đồng) mỗi con.

Mặc dù thời tiết nóng ẩm, nhiều khán giả vẫn ở lại xem cuộc thi và cổ vũ cho những người tham gia.

Sự kiện thường niên này tôn vinh vai trò thiết yếu của trâu đối với nông dân, những người đã sử dụng chúng để cày ruộng và chuẩn bị đất canh tác.

Lễ hội năm nay có các cuộc đua được chia thành 6 hạng mục theo kích thước của động vật, cùng với các cuộc diễu hành văn hóa và các hoạt động khác nhằm tôn vinh di sản của Chonburi.