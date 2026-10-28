Xúc động lễ truy điệu liệt sĩ Phạm Duy Trinh sau gần nửa thế kỷ

Chiến đấu kiên cường bảo vệ biên cương, hiến dâng xương máu vì chủ quyền Tổ quốc

Ngày 28/10, chính quyền phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cùng gia đình và dòng họ đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh, SN 1956, quê quán tại xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc khối Kim Ân, phường Vinh Phú.

Theo đó vào tháng 4/1978, thanh niên Phạm Duy Trinh đã tạm biệt gia đình, gác lại những ước mơ của tuổi đôi mươi để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Anh mang theo hành trang là tình yêu quê hương và niềm tin ra trận. Anh được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 977, Sư đoàn 31.

Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh.

Giữa chiến trường biên giới Tây Nam khốc liệt, anh cùng đồng đội đã trải qua những ngày tháng chiến đấu gian khổ, đối mặt với hiểm nguy nhưng luôn giữ vững ý chí kiên cường để bảo vệ từng tấc đất biên cương của đất nước.

Nhưng rồi, một ngày mùa thu định mệnh, ngày 23/9/1978, người lính trẻ Phạm Duy Trinh đã anh dũng ngã xuống trong một trận đánh ác liệt khi mới 22 tuổi. Anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, thanh xuân khép lại nơi chiến địa xa xôi, để lại nỗi đau thắt ruột cho người mẹ già và gia đình nơi quê nhà Nghệ An. Kể từ ngày nhận giấy báo tử, suốt gần nửa thế kỷ, gia đình anh đã trải qua hành trình đằng đẵng kiếm tìm trong mòn mỏi và hy vọng.

Phải đến năm 2016, sau 38 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, con cháu mới nghẹn ngào tìm thấy anh đang lặng lẽ an nghỉ dưới một nấm mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Nghẹn ngào tiễn đưa người con ưu tú về an nghỉ trong lòng đất mẹ

Và phải đợi thêm đúng 10 năm nữa, vào ngày hôm nay, hành trình trở về đất mẹ của anh mới thực sự trọn vẹn. Sau gần 50 năm, hài cốt của liệt sĩ Phạm Duy Trinh đã được con cháu cất bốc và trang trọng đưa về lại quê hương.

Người thân của liệt sĩ Phạm Duy Trinh khóc nghẹn trong buổi lễ.

Thời tiết bất lợi không ngăn được bước chân của đông đảo đại diện lãnh đạo địa phương, đồng đội cũ và bà con lối xóm tề tựu đông đủ để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Giữa cơn mưa trắng trời trầm buồn, không khí buổi tiễn biệt càng thêm nghẹn ngào, xúc động. Những giọt nước mắt của người thân hòa cùng màn mưa tiễn biệt, nhưng trong nỗi đau ấy là niềm tự hào to lớn. Sau gần nửa thế kỷ đằng đẵng xa cách, người con kiên trung của quê hương cuối cùng đã được về nằm lại trong lòng đất mẹ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Phan Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội phường Vinh Phú, khẳng định máu xương của liệt sĩ Phạm Duy Trinh cùng biết bao anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. "Tên tuổi và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự trở về của liệt sĩ Phạm Duy Trinh hôm nay không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi, nguyện vọng tha thiết của gia đình sau bao năm tháng chờ đợi, mà còn là niềm xúc động, niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ và cuộc đời mình cho Tổ quốc", ông Sơn nhấn mạnh.

Dù trời đổ mưa lớn, đông đảo bà con nhân dân và đại diện chính quyền địa phương vẫn tề tựu đông đủ để tiễn đưa liệt sĩ Phạm Duy Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại diện cho gia đình tộc họ, anh Phạm Quang Cường (cháu ruột liệt sĩ Phạm Duy Trinh) bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi tâm nguyện lớn lao qua nhiều thế hệ cuối cùng đã hoàn thành. Đối với gia đình, ngày đón liệt sĩ trở về sau hàng chục năm đằng đẵng ngóng trông, chờ đợi là một dấu mốc vô cùng thiêng liêng.

Anh Cường cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành cùng đồng đội của liệt sĩ Phạm Duy Trinh. Sự phối hợp và giúp đỡ tận tình của các đơn vị đã tạo điều kiện cho gia đình đưa được hài cốt liệt sĩ vượt chặng đường dài hàng nghìn cây số về lại quê nhà, đoàn tụ cùng người thân.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nguyện vọng thiêng liêng của gia đình; đồng thời là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Lễ truy điệu, đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.