Để văn hóa dân gian sống trong cộng đồng

ĐBP - Trong tiếng nhạc ngân vang, những điệu múa mềm mại và làn điệu dân ca mang đậm bản sắc các dân tộc vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay. Tại Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ, những giá trị ấy được các thành viên gìn giữ qua những buổi sinh hoạt và biểu diễn, để văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Thành viên CLB Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ tập luyện văn nghệ.

Điểm đặc biệt ở CLB Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ là sự phong phú của các loại hình được lưu giữ và phát huy. Bên cạnh những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc Thái, Mông, CLB duy trì nhiều loại hình nghệ thuật dân gian của các vùng miền như quan họ Bắc Ninh, hát chèo, hát văn, vũ điệu Tây Nguyên… Mỗi tiết mục mang một âm hưởng, một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng trong đời sống văn hóa của người dân.

Bà Nguyễn Thị Lý, thành viên CLB chia sẻ: “Việc duy trì luyện tập thường xuyên giúp các thành viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và cùng nhau giữ gìn những loại hình nghệ thuật dân gian. Qua đó, mỗi người đều mong muốn góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”.

Được thành lập và chính thức công nhận năm 2016, CLB Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ quy tụ hơn 10 đội văn nghệ với gần 200 hội viên. Sự góp mặt của nhiều thế hệ, nhiều người có vốn hiểu biết về văn hóa đã tạo nền tảng để CLB duy trì và trao truyền những giá trị văn hóa dân gian.

Gắn bó với CLB trong thời gian dài, bà Lò Thị Đỉa, thành viên CLB bộc bạch: “Những bài hát, điệu múa dân tộc Thái do ông cha để lại được chúng tôi duy trì qua nhiều năm. Những lúc nhàn rỗi, các thành viên lại cùng nhau tập luyện để những điệu múa ấy được biểu diễn, giới thiệu đến người dân. Mỗi lần được mang văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người, chúng tôi đều cảm thấy rất vui và tự hào”.

Để những giá trị văn hóa được tiếp nối lâu dài, CLB chú trọng thu hút thêm thành viên trẻ. Đây là lực lượng được các thành viên có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, từ động tác múa, cách thể hiện làn điệu đến việc sử dụng nhạc cụ dân gian. Qua quá trình tập luyện, những người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa truyền thống, hiểu hơn về giá trị của từng bài hát, điệu múa và từng bước trở thành những người tiếp nối.

Theo ông Vũ Thanh An, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ, để văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu dài, điều quan trọng là phải duy trì việc luyện tập và tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ. CLB xác định việc duy trì văn nghệ dân gian trước hết là để lưu giữ những bài hát, điệu múa, những nét văn hóa mà ông cha đã truyền lại. Chúng tôi vừa luyện tập, khôi phục những tiết mục cũ, vừa hướng dẫn các thành viên trẻ biết, hiểu và tiếp tục thực hành. Có như vậy thì những giá trị văn hóa truyền thống mới được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và không bị mai một.

Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, CLB tích cực giao lưu, biểu diễn tại các thôn, bản và tham gia các sự kiện văn hóa của địa phương, đặc biệt là Lễ hội Thành Bản Phủ. Đây là dịp để những bài hát, điệu múa được giới thiệu rộng rãi đến người dân, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với CLB Văn nghệ dân gian Thành Bản Phủ, những năm qua, nhiều CLB văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên được duy trì với sự tham gia của các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa và đông đảo người dân. Từ không gian sinh hoạt ấy, giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ.