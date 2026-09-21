Đường biến thành sông, 'bến thuyền' xuất hiện giữa ngoại thành Hà Nội

VIDEO: Ngập 5 ngày chưa rút, “bến thuyền” xuất hiện ở ngoại thành Hà Nội.

Sau 5 ngày nước lũ tràn vào, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại xã Trần Phú vẫn ngập. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển qua những khu vực nước sâu.

Tại khu vực Khôn Duy, một “bến thuyền” hình thành ngay đầu đoạn đường ngập, trở thành điểm người dân lên xuống thuyền khi ra vào khu dân cư.

Mỗi ngày, người dân chèo thuyền qua những đoạn nước sâu để ra khu vực khô ráo. Đây là phương tiện đi lại chính trong những ngày nước chưa rút.

Tại “bến”, những chiếc thuyền được buộc, khóa sát tường. Nhiều gia đình gửi xe máy tại đây để tiếp tục đi làm, đi học.

"Nhà tôi ngập gần 2 m, gia đình có 6 người nhưng thuyền chỉ chở được 2 người nên mỗi ngày phải đi lại nhiều lượt”, anh Mạnh, người dân xã Trần Phú, chia sẻ.

Theo thống kê của địa phương, lũ sông Bùi ảnh hưởng đến 298 hộ với 1.230 người tại xã Trần Phú. Trong đó, 145 hộ với 580 người phải di dời, tập trung tại các khu vực Khôn Duy, Mỹ Tiến và Hoàng Văn Thụ.

Theo một người dân xã Trần Phú, nhiều nhà trong khu vực được xây nền cao để ứng phó với tình trạng ngập. Trong đợt này, trẻ em và người cao tuổi được đưa đi sơ tán, một số người lớn ở lại trông coi tài sản và sử dụng thuyền để di chuyển.

Khoảng 4.060 m đê, bờ bao và 3.100 m đường giao thông bị ngập, tràn. Tại một số khu vực, mực nước vẫn sâu hơn 1,5 m; những vị trí gần sông có nơi ngập gần 2 m.

Những chuyến thuyền nối nhau ra vào khu dân cư. Người dân sử dụng thuyền để đi làm, mua thực phẩm và vận chuyển đồ dùng trong những ngày nước chưa rút.

Theo người dân, nhiều nhà trong khu vực được xây nền cao để ứng phó với ngập lụt. Trong đợt ngập này, trẻ em và người cao tuổi được đưa tới nơi an toàn, một số người lớn ở lại trông coi nhà cửa, tài sản.

Nước bao quanh nhà khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Việc nấu ăn, vận chuyển đồ đạc và đi lại đều gặp khó khăn. Bà Nga, người dân xã Trần Phú, cho biết nước đã bắt đầu rút nhưng rất chậm. Người dân vẫn theo dõi mực nước và lo ngại ngập kéo dài nếu tiếp tục có mưa.

Những vùng nước ngập thấp hơn thành "bể bơi" cho trẻ em.

Sau nhiều ngày sống chung với nước lũ, người dân vẫn duy trì sinh hoạt thường ngày trong lúc chờ nước rút.

Theo người dân, ba năm gần đây năm nào khu vực này cũng xảy ra ngập, nhưng năm nay nước lên sâu và rút chậm hơn. Khi nhiều tuyến đường vẫn chìm trong nước, thuyền tiếp tục là phương tiện đi lại chính của các hộ dân.