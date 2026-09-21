Đôi tình nhân dừng xe trước cửa lúc hơn 2h sáng, chủ nhà xem camera thấy cảnh khó nói

Chuyện tặng hoa cho người yêu vốn chẳng có gì lạ, nhưng tặng hoa theo cách của nam thanh niên trong đoạn clip dưới đây lại khiến chủ nhà "đứng ngồi không yên". Bởi bông hoa được chọn làm quà lại là bông sen duy nhất đang nở trước nhà.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của đôi tình nhân)

Lúc hơn 2h sáng, một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ dừng lại trước một ngôi nhà. Sau đó, nam thanh niên bước xuống xe, tiến về phía những chậu hoa sen được đặt trước nhà.

Đáng nói, thay vì chỉ đứng ngắm, nam thanh niên đã thản nhiên bẻ một bông sen rồi mang đến tặng bạn gái. Nhận được món quà đặc biệt, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, sau đó nhanh chóng lên xe rời đi.

Toàn bộ khoảnh khắc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã được camera an ninh ghi lại rõ ràng.

Nam thanh niên hái hoa ven đường của nhà dân tặng bạn gái. Ảnh cắt từ clip

Nếu chỉ nhìn qua, đây có thể là một màn tặng hoa khá lãng mạn. Tuy nhiên, khi chủ nhà xem lại camera, cảm xúc có lẽ lại hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ, những chậu sen trước nhà được chăm sóc, nâng niu trong thời gian dài và đáng nói nhất là lúc đó chỉ có duy nhất một bông sen nở đẹp. Chăm cây, chờ hoa mãi mới có một bông để ngắm, cuối cùng bông hoa ấy lại bất ngờ trở thành "quà tình yêu" của một cặp đôi.

Chính chi tiết này khiến nhiều người xem cũng thấy tiếc thay cho chủ nhà. Dân mạng cho rằng nếu nam thanh niên xin một bông hoa thì có lẽ câu chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thay vì tự ý bẻ hoa rồi rời đi.

Bên dưới đoạn clip, nhiều người để lại những bình luận vừa thương chủ nhà, vừa không nhịn được cười trước tình huống khá trớ trêu.

Có người hài hước nói rằng chủ nhà chăm sen cả mùa, còn nam thanh niên chỉ mất vài giây để "thu hoạch" thành công. Người khác lại cho rằng món quà dành cho bạn gái có thể rất lãng mạn, nhưng nếu là hoa của người khác thì chuyện lại chẳng còn vui nữa.

Câu chuyện cũng nhận được nhiều lời nhắc nhở rằng dù chỉ là một bông hoa trước nhà, đó vẫn là thành quả mà chủ nhân bỏ công chăm sóc. Muốn hái hoa tặng người thương thì tốt nhất vẫn nên hỏi xin chủ nhà trước, để món quà vừa đẹp vừa không khiến ai phải tiếc ngẩn ngơ.