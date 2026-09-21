Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1- 4/10

“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới mà còn là một không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, giá trị lớn nhất của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức mà còn ở những cuộc gặp gỡ, những hiểu biết mới và những mối quan hệ được hình thành từ đó. Mỗi nền văn hóa khi hiện diện tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung và chính sự đa dạng ấy làm nên sức sống của Lễ hội.

Thông tin về sự kiện, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), lễ hội quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Lễ hội năm nay tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, Khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế” mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại, các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại lễ hội.

Bên cạnh đó, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế. Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được bền chặt.