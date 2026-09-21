Rộn ràng sắc màu tuổi thơ trong đêm hội Trăng rằm

Tham dự chương trình "Đêm hội Trăng rằm" có bà Nguyễn Hoàn Mỹ Mỹ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố 9, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo tại địa phương và đông đảo phụ huynh, thiếu nhi.

Chương trình do Cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ và các chi hội đoàn thể Khu phố 9, phường Long Trường, TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân tổ chức.

Đông đảo các em thiếu nhi có mặt tham dự đêm trung thu.

Ngay từ đầu buổi tối, không khí tại khu vực tổ chức chương trình đã trở nên náo nhiệt khi các em nhỏ cùng gia đình có mặt để đón Trung thu. Những tiết mục văn nghệ, tiếng cười và sự hào hứng của các em tạo nên không khí sôi nổi của một đêm hội dành riêng cho tuổi thơ.

Các em nhỏ được giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội.

Trong chương trình, các em được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tham gia nhiều trò chơi vui nhộn. Những hoạt động gần gũi, sinh động giúp các em có thêm thời gian vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cùng nhau đón một mùa Trung thu đáng nhớ.

Các tiết mục văn nghệ, võ thuật ấn tượng do chính các em thiếu nhi thể hiện.

Bên cạnh các hoạt động trên sân khấu, cuộc thi vẽ với chủ đề “Trung thu qua đôi mắt em” cũng thu hút sự tham gia của các em nhỏ. Qua những nét vẽ hồn nhiên, hình ảnh Trung thu hiện lên với ánh trăng, đèn lồng, những nhân vật quen thuộc và khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.

Các em nhỏ tham gia vẽ tranh và đạt giải.

Ban tổ chức đã trao 35 phần thưởng cho các em có tác phẩm và phần thể hiện nổi bật, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 11 giải Phong trào. Hơn 400 phần quà Trung thu được trao đến các em thiếu nhi, mang theo sự quan tâm của các đơn vị tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình.

Từ những tiết mục văn nghệ, trò chơi, cuộc thi vẽ đến khoảnh khắc nhận quà, “Đêm hội Trăng rằm” mang đến cho các em một buổi tối nhiều niềm vui. Đây cũng là dịp để thiếu nhi trong khu phố có thêm không gian vui chơi, giao lưu và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ trong mùa trăng tháng Tám.

Cũng tại chương trình, BTC đã trao quà cho em thiếu nhi khuyết tật nhằm động viên em có mùa trung thu ấm áp hơn.

Bên cạnh đó, BTC trực tiếp đến nhà trao quà, gửi lời động viên đến 2 em thiếu nhi khuyết tật khác nhân dịp trung thu đoàn viên.