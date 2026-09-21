Điện Biên quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương trên từng phần mộ liệt sĩ trước khi thực hiện cất bốc. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Trước đó, Ban Chỉ đạo tiếp nhận thông tin về 9 phần mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và một phần mộ trong vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng tổ chức thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phương án khai quật, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, tuân thủ các yêu cầu chuyên môn. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, tuân thủ các yêu cầu chuyên môn. Các lực lượng đồng thời thu thập mẫu phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Sau khi quy tập, 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa. Các cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung hồ sơ, hoàn thiện sơ đồ mộ chí và thực hiện các nghi lễ trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Sau khi quy tập, 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.