Giữ nét Trung thu cổ truyền trong nhịp sống hiện đại

Ngày 20/9, tại Chùa Tuệ Giác ở Budapest, Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chủ đề “Tuổi Hạc Tâm An” hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã dự và phát biểu tại sự kiện.