'Tuổi Hạc Tâm An' - Ấm áp nghĩa tình cộng đồng người Việt tại Hungary

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tham dự chương trình có: Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Trụ trì Chùa Tuệ Giác; ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary và đông đảo thành viên của Hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Bùi Lê Thái gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và bình an tới các bậc cao niên, đồng thời nhấn mạnh đạo lý “kính lão đắc thọ” là một nét đẹp truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt Nam

Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ trân trọng những đóng góp của các bậc cao niên tại Hungary. Nhiều người đã đến Hungary từ khi còn rất trẻ, dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để học tập, lao động, gây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái trưởng thành và góp phần đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đoàn kết, nghĩa tình và hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Theo Đại sứ, các thế hệ đi trước còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa, bản sắc Việt và trao truyền cho con cháu tình cảm gắn bó với cội nguồn

Đại sứ mong muốn, Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary thực sự trở thành mái nhà chung để các thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau; nơi mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và không ai cảm thấy cô đơn.

Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định, Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và cùng bà con xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đoàn kết, nghĩa tình, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và tình cảm với quê hương, đất nước.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Hòa thượng Thích Thiện Bảo chia sẻ mong muốn, Chùa Tuệ Giác tiếp tục là mái nhà tâm linh chung của cộng đồng, nơi bà con có thể tìm về gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng đời sống tinh thần; đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện để Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary có thêm không gian sinh hoạt trong không khí thân tình, ấm áp.

“Tuổi Hạc Tâm An” không chỉ là cuộc gặp mặt, giao lưu hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi, mà còn là dịp tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước, vun đắp tình đồng hương, gắn kết các thế hệ và lan tỏa tinh thần sẻ chia, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ngày càng đoàn kết, nhân ái và bền vững.